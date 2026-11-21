Dakar — L'exposition internationale dénommée le IN de la 16e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, installée à l'ancien palais de justice, présente une diversité d'œuvres et de démarches artistiques autour de thématiques liées à la mémoire, aux identités, aux héritages culturels, aux mutations sociales et aux enjeux environnementaux.

Réunissant 54 artistes en provenance de plusieurs pays, cette exposition propose un parcours à travers différentes formes d'expression, notamment la peinture, la photographie, la sculpture, l'installation et la vidéo, en adéquation avec le thème principal de la Biennale : "Antifragilité".

Les œuvres exposées traduisent des préoccupations individuelles et collectives, tout en mettant en perspective les rapports entre les sociétés, leurs histoires et leurs environnements.

Des artistes sénégalais entre mémoire et reconstruction collective

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Parmi les artistes sénégalais présents dans cette exposition figure Cheikh Ndiaye, qui présente "Pensées" (2026), une installation réalisée in situ à partir de bois récupéré à Dakar, de fer et de plâtre.

Prenant la forme d'un arbre, l'œuvre repose sur l'assemblage de fragments de bois maintenus par des bandes de tissu imprégnées de plâtre. À travers cette réalisation, l'artiste développe une réflexion sur la réparation et la reconstruction, en faisant de l'arbre une représentation de l'interdépendance.

Le titre de l'installation établit un rapprochement entre les verbes "penser" et "panser". Il renvoie également au double sens du mot wolof "garab", qui désigne à la fois l'arbre et le remède.

Dans cette même perspective, Ibrahima Cissé, connu sous le nom de Dèb's, présente "Naag 2" (2026), une œuvre monumentale réalisée sur six panneaux.

À travers des figures humaines, animales et spirituelles qui se confondent dans des compositions colorées, l'artiste explore les liens entre les différentes formes de vie et leur environnement.

La notion d'interdépendance, qui constitue un axe central de sa démarche artistique, apparaît également dans cette création consacrée à la survie collective.

De son côté, El Hadji Sy expose "Cerfs-volants" (2022-2026), une série de peintures réalisées sur voile de fibre de verre. Ces œuvres prolongent les recherches de cet artiste, peintre, performeur et activiste culturel, autour de l'expérimentation et du détournement des supports.

Suspendues dans l'espace de l'ancien palais de justice, les peintures cerfs-volants évoquent le mouvement, la liberté et l'équilibre. Elles s'inscrivent dans une démarche artistique qui privilégie l'expérimentation et la remise en question des conventions établies.

Mémoire historique, exil et transmission culturelle

La mémoire des peuples et les héritages historiques constituent également des axes importants de l'exposition.

L'artiste Stéphane Foucaud, né en France en 1971 et vivant en Kanaky/Nouvelle-Calédonie, présente notamment "Le jardin du guérisseur" (2026) et "Rêve hérité du passé II" (2025), deux peintures réalisées à l'acrylique et avec des techniques mixtes sur toile.

Sa démarche artistique s'inspire des arts, de la culture et de la poésie kanaks, mais aussi de la faune, de la flore et des savoirs médicinaux traditionnels.

Dans "Le jardin du guérisseur", il explore notamment les propriétés médicinales de plantes souvent considérées comme des mauvaises herbes.

Avec "Rêve hérité du passé II", l'artiste revient sur la mémoire pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie, à travers les trajectoires de bagnards évadés ayant trouvé refuge auprès de populations insulaires. L'œuvre évoque les traumatismes historiques et les formes de métissage culturel nées de ces rencontres.

La question de l'exil et de la mémoire familiale est abordée par l'artiste guinéo-américaine Hady Barry, qui vit et travaille à Abidjan. Dans "La Fille aînée" (2026), elle associe des photographies personnelles à des images issues d'albums familiaux pour revenir sur son histoire et ses relations avec sa mère.

Née en Guinée, l'artiste a grandi dans une famille contrainte de fuir la guerre civile ivoirienne pour le Sénégal en 2002. Alors que sa mère entreprenait des démarches pour obtenir l'asile aux États-Unis, elle a dû assumer très jeune la responsabilité de ses trois cadets.

À travers cette oeuvre photographique, Hady Barry interroge les responsabilités familiales, les blessures liées à l'exil et les relations entre une mère et sa fille. Elle utilise l'image comme un moyen de revisiter son passé et de reconstruire le récit de son histoire personnelle.

Le corps féminin au centre d'une critique des normes sociales

Les représentations du corps féminin et les rapports de domination sont au cœur de l'installation "Archive des invisibles" (2026) de l'artiste égyptienne Souad Abdelrasoul.

Cette œuvre en techniques mixtes sur bois et cadres anciens prend la forme d'un banquet organisé autour d'une table centrale sur laquelle repose une peinture représentant une femme allongée. Sur les murs, de nombreux petits portraits donnent l'impression d'une assemblée d'individus observant cette femme.

À travers cette mise en scène, l'artiste développe une critique des sociétés dans lesquelles le corps féminin est soumis au regard et à la domination des autres.

Elle transforme ainsi la représentation de la femme en une réflexion sur les violences symboliques et les mécanismes de dévalorisation auxquels elle est confrontée.

Les conséquences des conflits et des désillusions politiques sont également abordées dans les peintures de Bitibiza Muongo, artiste belgo-congolaise née en 1996.

Avec sa série "Résiliation/Résignation" (2025), comprenant notamment les œuvres "Du lait pour le blues" et "Oiseau du paradis", elle représente des femmes dont les postures et les expressions traduisent la fatigue et les incertitudes.

Son travail s'inspire notamment de son rapport à la République démocratique du Congo, où elle a grandi en partie, et de sa désillusion face à la dégradation de la situation dans l'est du pays. Ses personnages incarnent la tension entre l'attachement à un territoire et l'épuisement provoqué par les crises.

Les enjeux environnementaux et les circulations de la matière

Les préoccupations environnementales occupent une place importante dans les propositions artistiques présentées à l'ancien palais de justice.

L'artiste sud-africaine Alexandra Karakashian expose "Organs of Breath 1" (2025), une installation composée de bandes de toile de coton suspendues au-dessus de bassins contenant de l'huile de moteur usagée.

En utilisant le pétrole comme matériau artistique, elle interroge les conséquences de l'exploitation des ressources naturelles, les pollutions industrielles et les conflits liés au contrôle des hydrocarbures.

L'installation met en scène l'infiltration progressive de cette matière dans le textile, donnant à voir les effets de la dépendance des sociétés contemporaines aux énergies fossiles.

La question des échanges commerciaux et de la mémoire des matériaux est, pour sa part, explorée par l'artiste congolais Beau Disundi Nzazi dans "Edun Era" (2026).

Installé en Belgique, l'artiste utilise notamment le carton makayabu, matériau qui servait à emballer la morue salée importée au Congo et devenu aujourd'hui associé à la cuisine locale.

À travers cette matière, il revient sur les histoires commerciales et culturelles qui accompagnent les objets dans leurs déplacements. Ses créations évoquent également la forge comme symbole de transformation de la matière et de renouvellement des manières de penser le monde.

Dans une démarche qui associe mémoire familiale et héritages économiques, l'artiste norvégio-nigériane Linda Lamignan présente "Ripples Follow Our Path" (2024-2026).

Cette installation est constituée de milliers d'amulettes réalisées en cire de pétrole pigmentée, de fils métalliques et de chaînes en aluminium. Les formes évoquent notamment des produits agricoles d'Afrique de l'Ouest, comme l'arachide et les fruits du palmier et du cacao.

L'artiste s'intéresse aux liens entre les paysages ancestraux, les pratiques traditionnelles et les transformations provoquées par l'exploitation industrielle des ressources. La fabrication des amulettes, à laquelle ont participé des membres de sa famille, confère également à l'œuvre une dimension collective.

La nature et la mémoire comme espaces de reconnexion

La vidéo "Immergée(s)" (2026) de Carla Gueye complète ce parcours artistique. D'une durée de neuf minutes et quarante secondes, cette réalisation suit une jeune femme qui se rend au fleuve pour un bain de purification.

À travers la présence d'un caïlcédrat et des images de forêts, de champs et de paysages fluviaux, l'artiste explore les relations entre le corps, la mémoire et le territoire. Le film interroge notamment les formes de transmission qui subsistent malgré les silences et les ruptures.

À travers ces différentes propositions, l'exposition internationale de la 16e Biennale de Dakar donne à voir des pratiques artistiques qui abordent, chacune à leur manière, les transformations des sociétés contemporaines.