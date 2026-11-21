Ziguinchor — L'Association des amis de la Casamance, une structure réunissant des Français, ayant séjourné à Ziguinchor (sud) ont remis, vendredi des véhicules et du matériel médical à des établissements sanitaires de la région.

"Nous sommes au total 80 personnes ayant quitté la France par la route ou par les airs pour remettre 22 véhicules destinés à des structures sanitaires de la région de Ziguinchor. Il y a également une quinzaine de personnes qui vont assurer des missions médicales pendant 15 jours dans des villages de la région", a dit Pierre Miel, président de l'association basée à Clairemont-Ferrand.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de remise de ce matériel roulant en présence de plusieurs acteurs sanitaires et communautaires.

Les missions médicales seront assurées par des médecins et infirmiers, qui vont aussi avoir des échanges avec des professionnels de la santé et d'autres acteurs, a ajouté M. Miel.

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Fondée depuis plus d'une trentaine d'années, l'Association des amis de la Casamance a également apporté deux motoculteurs qui seront remis à des Groupements d'intérêt économique (GIE) évoluant dans le domaine agricole.

"Nous sommes venus aussi avec un appareil d'échographie pour un centre de santé de la région afin de participer à la formation de sages-femmes", a ajouté M. Miel, accompagné de plusieurs membres de l'association.

Il a rappelé que la structure est composée de citoyens français qui ont séjourné en Casamance pendant des années et qui sont rentrés en France, après avoir été en contact avec les populations locales.

Il a cité feu Jean Lassalasse, membre fondateur de l'association, dont une rue porte son nom à Ziguinchor.