Dakar — Le groupe sénégalais Touré Kunda figure dans la bande-son du jeu vidéo Grand Theft Auto VI (GTA VI), sorti le 19 novembre 2026, avec son titre "Nobel", une adaptation en wolof du célèbre morceau "In the Air Tonight" du chanteur britannique Phil Collins.

Le morceau est diffusé sur Kaleidoscope FM, l'une des stations de radio fictives du jeu, animée par le DJ Dicky, personnage incarné par l'acteur britannique Jeremy Irons.

Cette station propose une programmation éclectique mêlant notamment pop, disco et musique dance.

Très attendu à l'échelle mondiale, GTA VI plonge les joueurs dans l'État fictif de Leonida, inspiré de la Floride, et suit les aventures de deux personnages, Jason Duval et Lucia Caminos, dans un univers criminel.

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Le jeu, développé par Rockstar Games, marque le retour d'une franchise parmi les plus populaires de l'histoire du divertissement vidéoludique.

Paru en 2000 sur l'album "Terra Saabi", "Nobel" revisite le titre "In the Air Tonight" de Phil Collins, sorti en 1981, avec des sonorités africaines et une interprétation en wolof.

Fondé à la fin des années 1970 par les frères Ismaïla et Sixu Tidiane Touré, originaires de Ziguinchor, en Casamance, Touré Kunda est considéré comme l'un des groupes pionniers de la world music et de la diffusion des musiques africaines sur la scène internationale.

Son nom signifie "la famille éléphant" en langue soninké. Le groupe s'est notamment illustré dans les années 1980 par un mélange de rythmes africains et d'influences musicales internationales.

L'un de ses fondateurs, Ismaïla Touré, est décédé à Paris en février 2023, à l'âge de 73 ans. La présence de "Nobel" dans GTA VI offre ainsi une nouvelle visibilité internationale au répertoire de cette formation emblématique de la musique sénégalaise et africaine.