Dakar — Le Maroc a signé une large victoire face aux Fidji (6-0), vendredi à Doha, pour son entrée en lice dans la 21e édition de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans, une journée également marquée par les victoires du Mali et de la Côte d'Ivoire.

Les Lionceaux de l'Atlas ont ainsi signé l'un des succès les plus larges de cette deuxième journée de la 21e édition de la compétition, qui se poursuivra jusqu'au 13 décembre prochain à Aspire Zone, à Doha.

Dans la journée, d'autres représentants africains ont effectué leurs débuts dans la compétition.

Les Maliens se sont imposés devant la Nouvelle-Zélande (3-0). Les Ivoiriens ont pris le dessus sur l'Ouzbékistan (2-1), confirmant ainsi les bons débuts des sélections africaines engagées dans cette compétition.

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Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, autre représentant africain engagé vendredi, a été tenu en échec par la Croatie (1-1).

La première journée disputée jeudi avait également vu le Mozambique réussir une belle entrée en matière en s'imposant largement devant le Danemark (4-0).

L'Ouganda et l'Égypte avaient, en revanche, connu des débuts difficiles, en s'inclinant respectivement face à la Corée du Sud (3-0) et à la Grèce (2-1).

Les derniers représentants africains, à savoir la Tanzanie, le Cameroun et l'Algérie, feront leur entrée en lice samedi.

La Tanzanie sera opposée au Costa Rica à 13h00 GMT, le Cameroun affrontera le Venezuela à la même heure. L'Algérie croisera le fer avec le Chili à 15h30 GMT.

Les résultats de vendredi :

Belgique - Vietnam : 3-2

Cuba - Tadjikistan : 3-5

Mali - Nouvelle-Zélande : 3-0

Espagne - Chine : 5-0

Italie - Jamaïque : 6-0

Sénégal - Croatie : 1-1

Côte d'Ivoire - Ouzbékistan : 2-1

Fidji - Maroc : 0-6

Le programme de samedi/ heure GMT :

12h30 : Japon - Colombie

12h30 : Serbie - Honduras

13h00 : Tanzanie - Costa Rica

13h30 : Cameroun - Venezuela

14h30 : République dominicaine - Monténégro

15h00 : Brésil - Irlande

15h30 : Chili - Algérie

15h30 : Mexique - Roumanie

Les Lionceaux prennent part à leur quatrième phase finale de Coupe du monde U17, après les éditions de 2019 et 2023, où ils avaient atteint les huitièmes de finale, et celle de 2025, conclue au stade des seizièmes de finale.

Le Portugal est le tenant du titre, tandis que le Nigeria détient le record de trophées remportés dans cette compétition, avec cinq sacres.