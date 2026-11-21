Dakar — L'équipe nationale de Beach soccer du Sénégal a battu (4-2) celle du Malawi, vendredi, dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la discipline, qui démarre le 28 novembre à Saly (Mbour, ouest).

Menés a deux reprises, les Lions de plage ont fait la différence dans la troisième mi-temps. Les deux équipes se retrouvent sur la plage de l'unité 15 des Parcelles Assainies de Dakar pour une deuxième confrontation. Après 2021, le Sénégal va accueillir la CAN de Beach soccer pour une deuxième fois en cinq ans.

Le Sénégal détient le record du plus grand nombre de victoires dans cette compétition, avec 8 titres dont 5 d'affilée. L'édition 2026 va réunir, une nouvelle fois, huit des principales nations de Beach soccer en Afrique pour le titre continental et une qualification pour la Coupe du monde de Beach Soccer de la FIFA en 2027.

Les 18 rencontres de la compétition se dérouleront du 28 novembre au 6 décembre 2026 à Saly, sur la Petite Côte, l'une des principales stations balnéaires du pays à 75 kilomètres de la capitale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pays hôte et tenant du titre, le Sénégal, lancera sa campagne face au Ghana, le samedi 28 novembre, à 16h30 (GMT). Cette première journée sera précédée de l'opposition entre le Mozambique et l'Ouganda, programmée à 15h00. Devant leur public, les Lions de la plage auront à coeur de conserver leur couronne face à une concurrence qui s'annonce relevée.

À l'issue du tirage au sort final, le Sénégal a été placé dans le groupe A, aux côtés du Mozambique, de l'Ouganda et du Ghana. Le groupe B est composé de la Mauritanie, du Maroc, du Malawi et de l'Angola. Finaliste de la précédente édition, la Mauritanie débutera son parcours face à l'Angola, le dimanche 29 novembre à 15h00.

Le Maroc fera ensuite son entrée en lice contre le Malawi à 16h30. La phase de groupes s'achèvera le 2 décembre. Les deux premières équipes de chaque groupe décrocheront leur qualification pour les demi-finales, prévues le vendredi 4 décembre. La petite finale et la finale se disputeront, quant à elles, le dimanche 6 décembre.

Cette édition de la CAN de Beach Soccer servira également de compétition qualificative africaine pour la Coupe du monde de Beach Soccer de la FIFA 2027. Les deux finalistes représenteront ainsi le continent lors du rendez-vous mondial.