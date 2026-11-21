Matam — Plus d'une centaine de jeunes femmes issues de différentes localités de la région de Matam (nord), prennent part à une session de formation consacrée à l'entrepreneuriat féminin et aux techniques de production agricole hors-sol, dans le cadre d'un projet entrepreneurial piloté par le Programme alimentaire mondial (PAM), en partenariat avec le projet Salouma.

Organisée sous le format d'un "Brunch entrepreneurial", cette initiative vise à renforcer les capacités des femmes et des jeunes en matière de création et de gestion d'activités génératrices de revenus, tout en contribuant à leur autonomisation économique.

"Les participantes sont notamment initiées aux techniques de culture hors-sol, à l'utilisation des alvéoles pour les semis, ainsi qu'à la fabrication de compost et d'engrais liquides", a expliqué la formatrice Codou Dianka, entrepreneure agricole établie à Saint-Louis et bénéficiaire du Projet Salouma.

"L'objectif est de montrer aux femmes comment entreprendre et développer une activité depuis leur domicile, sans nécessairement disposer de moyens financiers importants", a-t-elle indiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mme Dianka a également partagé son expérience entrepreneuriale, rappelant avoir bénéficié d'un appui financier de 150 000 francs CFA du Projet Salouma, qui lui a permis de lancer son activité.

"Aujourd'hui, je suis autonome, je gère mon entreprise et j'emploie des ouvriers", a-t-elle témoigné, soulignant que son parcours peut servir d'exemple à d'autres femmes désireuses de se lancer dans l'entrepreneuriat.

Au-delà des apprentissages techniques, le "Brunch entrepreneurial" constitue un cadre d'échanges d'expériences et de sensibilisation à la confiance en soi, à la gestion financière et à l'identification des opportunités économiques.

La formation met également l'accent sur la culture hors-sol, présentée comme une alternative aux contraintes liées à la nature des sols dans certaines zones de Matam, afin de permettre aux femmes de développer des activités agricoles à domicile, a ajouté Codou Dianka.