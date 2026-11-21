Alors que la classe politique s'accommode du calendrier de la Refondation, le TIM fait cavalier seul. Il exige la présidentielle en 2027, en même temps que le référendum.

La vie politique semble suspendue aux résolutions de la Concertation nationale, censée fonder la Ve République. Les autorités de la Refondation ont déjà annoncé un référendum constitutionnel en 2027. La présidentielle, elle, ne figure dans les priorités ni du pouvoir ni d'une grande partie de la classe politique. Seul le Tiako i Madagasikara (TIM) de Marc Ravalomanana adopte un discours différent. Pour le TIM, deux élections doivent se tenir en 2027 : le référendum et la présidentielle. Le parti s'appuie sur la Décision n° 10-HCC/D du 14 octobre 2025, qui charge le régime de la Refondation de conduire le pays vers une élection présidentielle.

Reconquête

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Là où le pouvoir parle de refondation, le TIM parle de retour à l'ordre constitutionnel. La Refondation n'est pas, à ses yeux, un régime sans fin, mais une transition. Et toute transition a une date de fin. Pendant que d'autres partis naviguent dans le sens du régime, le TIM prépare la reconquête. Ses leaders ont engagé la redynamisation de la base et sensibilisent les partisans à s'inscrire massivement sur la liste électorale. « Nous savons les conséquences d'une transition prolongée et l'histoire ne doit plus se répéter », estiment ses responsables.

Prétexte

Ce positionnement n'est pas sans fondement. Aux dernières communales, le TIM est resté le deuxième parti en nombre d'élus, derrière le FIVOI du député d'Arivonimamo, Antoine Rajerison. Il dispose encore d'élus, d'une base et d'une implantation. C'est ce qui le distingue des formations réveillées par la Refondation, qui n'existent souvent que par leur nom. Pour elles, le prétexte d'une « réelle refondation » avant toute présidentielle est une aubaine. Il permet de gagner du temps et de masquer une carence en base réelle et en assise territoriale.

En réclamant seul la présidentielle, le TIM se pose en défenseur de l'ordre constitutionnel. Reste à savoir si cette solitude est une force ou un isolement. En 2027, le débat ne sera pas seulement référendum ou présidentielle. Il opposera ceux qui veulent prolonger la transition au nom de la Refondation et ceux qui veulent la clore au nom de la Constitution.