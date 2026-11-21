Nouveau rebondissement dans l'affaire judiciaire impliquant l'homme d'affaires Mamy Ravatomanga, actuellement en détention à la prison de Melrose, à Maurice.

Aux dernières nouvelles, le PDG du groupe SODIAT, avec l'appui de ses avocats, vient d'engager une procédure pour réclamer l'ouverture d'une enquête indépendante du Central Investigation Division (CID) sur l'ensemble de l'affaire le concernant devant la Financial Crimes Commission (FCC). D'après les révélations de certains médias mauriciens, il vient de faire une déposition auprès des enquêteurs, à son lieu de détention à Melrose, en présence de son avocat, Me Kushal Lobine.

Dans cette déposition, il affirme ne pas avoir bénéficié d'une enquête équitable. Mamy Ravatomanga estime que des informations erronées auraient été présentées devant la Cour lors des débats entourant sa demande de remise en liberté conditionnelle, finalement rejetée le 12 octobre dernier. Dans son affidavit, Mamy Ravatomanga conteste les témoignages des enquêteurs de la FCC et réclame une enquête indépendante sur ceux-ci, qui auraient contribué au rejet de sa demande de liberté sous caution.

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Le PDG du groupe SODIAT conteste notamment le témoignage de Paramhans Aleear, directeur des enquêtes de la FCC, selon lequel un virement de 500 000 dollars américains provenant de la société égyptienne Samcrete aurait été retracé sur son compte personnel à Maurice. Il affirme n'avoir jamais reçu de paiement de cette société sur ses comptes bancaires. À titre de preuve, il aurait remis aux enquêteurs un affidavit comportant ses relevés bancaires.

Parjure et complot

Par ailleurs, Mamy Ravatomanga réfute aussi la présentation des transferts liés au dossier Madarail. Selon lui, le témoignage contesté aurait conduit la BRC à retenir qu'un paiement de 11,4 millions de dollars avait été effectué à Phidromes, puis transféré sur son compte personnel. Pour étayer son argument de défense, il renvoie notamment à une mise au point de Madarail Holdings Ltd et de Phidromes Trading & Investments Ltd, jointe à son affidavit. Mamy Ravatomanga aurait aussi demandé les relevés de ses comptes personnels couvrant les sept dernières années pour démontrer sa bonne foi.

Il affirme avoir reçu ceux d'AfrAsia Bank et annonce son intention de les remettre au Central Criminal Investigation Department (CCID), avec ceux des autres banques, à mesure de leur réception. L'affidavit conteste aussi le témoignage de l'enquêteur Khemrajsingh Jokhoo, en décembre 2025, concernant une prétendue réouverture d'une enquête du Parquet national financier (PNF) français. Mamy Ravatomanga évoque une lettre du PNF datée du 15 mars 2026, adressée à son avocat français, Me Hector Bernardini. Cette lettre indique que l'enquête portant la référence PNF 16 040 000 444 a été classée sans suite en juin 2023 et n'a pas été rouverte depuis.

Comme il fallait s'y attendre, Mamy Ravatomanga remet également en cause les propos tenus par la ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, lors d'un entretien accordé à TéléPlus en février 2026, au sujet de la réouverture de l'enquête française. Il demande que ses déclarations fassent l'objet d'investigations. Quant à son éventuelle extradition vers la Grande Île, il affirme n'avoir connaissance d'aucune procédure judiciaire engagée à cette fin. Mamy Ravatomanga estime que les témoignages qu'il conteste justifient des enquêtes pour parjure et complot.

Invoquant un conflit d'intérêts, il demande également que la FCC soit dessaisie des investigations le concernant. À l'appui de sa demande, il soutient que sa détention affecte sa santé physique et psychologique, évoquant ses antécédents cardiaques. Toujours selon les médias mauriciens, l'homme d'affaires prévoit de remettre l'affidavit au CCID et d'en faire transmettre une copie, accompagnée des annexes, à plusieurs autorités mauriciennes.