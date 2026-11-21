Le financement de l'industrie malgache franchit une nouvelle étape avec l'annonce de la prochaine mise en activité du FNDI. Au SIAE 2026, investisseurs et partenaires financiers se mobilisent pour accompagner les entreprises nationales.

Un nouveau dispositif de financement se prépare pour les industriels malgaches. Le Fonds national de développement industriel (FNDI) devrait prochainement entrer en activité, selon les annonces faites par le ministère de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé lors de la cinquième édition du Salon international des affaires et de l'entrepreneuriat (SIAE 2026). Organisé du 19 au 22 novembre au CCI Ivato, le salon a été officiellement ouvert hier, en présence du Premier ministre Mamitiana Rajaonarison, du ministre de l'Économie et des Finances, Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison, ainsi que de nombreux partenaires techniques et financiers.

Consacrée cette année au Forum des partenaires internationaux, la manifestation multiplie les rencontres entre entrepreneurs, banques et investisseurs pour faciliter la concrétisation des projets. Le futur FNDI devrait notamment contribuer au financement des investissements industriels, en complément des mécanismes existants.

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Parmi ceux-ci figure le Fonds africain de garantie et de coopération économique (FAGACE), dont les instruments de garantie permettent de réduire les risques supportés par les établissements bancaires. Pour les entreprises, l'enjeu est d'accéder aux ressources nécessaires pour investir dans de nouveaux équipements et développer leurs capacités de production.

Des projets à concrétiser

Cette mobilisation financière accompagne une ambition économique : transformer davantage de matières premières à Madagascar, plutôt que d'exporter des produits bruts et d'importer des produits finis. Le président du Syndicat des industries de Madagascar (SIM), Tiana Rasamimanana, a notamment souligné l'importance de rapprocher les entrepreneurs des dispositifs d'accompagnement technique et financier. Les partenaires au développement ont également encouragé les jeunes porteurs de projets à saisir les possibilités de financement existantes.

Toutefois, l'accès au crédit ne constitue qu'une partie de la solution. Le Premier ministre a insisté sur la simplification des procédures administratives et l'amélioration du climat des affaires. L'accès à une énergie fiable et le développement des infrastructures demeurent également indispensables à l'industrialisation. Ces orientations rejoignent les ambitions de croissance de 5,1% inscrites dans le projet de loi de finances 2027.

Reste désormais à transformer les engagements annoncés au SIAE en investissements productifs et en nouvelles activités industrielles.