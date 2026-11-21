Des étudiants brillants issus des universités d'Antananarivo, de Fianarantsoa, de Vakinankaratra et d'Antsiranana ont été sélectionnés pour bénéficier du programme de responsabilité sociétale d'entreprise « Seeds for the Future » de Huawei.

Ces profils sélectionnés sont envoyés en Chine par cette entreprise multinationale spécialisée dans les technologies de pointe. Cette opportunité est rendue possible grâce à la collaboration étroite entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et Huawei, leader mondial des infrastructures de technologies de pointe.

L'objectif commun de cette initiative est de renforcer les compétences des jeunes Malgaches dans le secteur du numérique et de préparer la future génération de leaders technologiques du pays. Le ministre de tutelle, le Pr Ndaohialy Manda-Vy Ravonimanantsoa, accompagné des représentants de Huawei, leur a tout récemment remis leurs billets d'avion afin qu'ils puissent s'envoler pour la Chine.

Échanges directs

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Pendant une semaine en Chine, notamment à Shenzhen, où se situe le siège mondial de Huawei, les étudiants bénéficiaires du programme « Seeds for the Future » suivront un programme intensif combinant théorie, pratique et découverte industrielle. Les formations techniques porteront sur des domaines stratégiques de pointe, en particulier le déploiement de la 5G, l'intelligence artificielle (IA), le cloud computing et l'énergie numérique.

Ce perfectionnement académique s'accompagnera d'échanges directs avec des experts du secteur lors de séances de questions-réponses et de tables rondes dédiées aux grandes tendances mondiales, comme l'IA générative ou la transition numérique. Par ailleurs, ces étudiants malgaches visiteront des campus technologiques, des halls d'exposition et des entreprises techniques afin d'observer concrètement le fonctionnement d'un écosystème industriel de premier plan.

90 étudiants bénéficiaires

Il est à noter que « Seeds for the Future » est un programme international dédié au développement des compétences des jeunes dans le domaine du numérique, initié par l'entreprise chinoise Huawei. Depuis son lancement en 2008, le programme de RSE a rassemblé plus de 19 000 étudiants issus de plus de 142 pays, avec un engagement d'au moins un tiers de participation féminine.

Madagascar participe à ce programme international depuis 2021. Plus de 90 étudiants ont déjà bénéficié des formations en technologies de pointe dispensées par Huawei, qui contribuent à la montée en compétences des jeunes dans les métiers du numérique sur la Grande île.