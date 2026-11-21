Un nouvel engagement financier de taille pour Madagascar. L'Allemagne entend poursuivre et renforcer son appui au développement de la Grande île avec une enveloppe de 56,5 millions d'euros de dons.

Ces financements, annoncés lors des négociations intergouvernementales entre les deux pays, organisées les 19 et 20 novembre 2026 à Antananarivo, sont destinés à la mise en oeuvre de projets de coopération financière et technique.

Belles perspectives

« Sur ce montant, 46,4 millions d'euros seront consacrés à des projets de coopération financière, tandis que 10,1 millions d'euros seront affectés à la coopération technique », précise l'ambassade d'Allemagne dans un communiqué de presse. De belles perspectives pour le pays, dans la mesure où ces financements permettront notamment de soutenir plusieurs secteurs stratégiques. Il s'agit notamment d'interventions portant sur l'amélioration de la gestion des aires protégées, la revitalisation des paysages forestiers, l'électrification rurale, le développement des chaînes de valeur agricoles, ainsi que le développement communal et la décentralisation.

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Les deux parties entendent par ailleurs explorer de nouvelles perspectives dans le secteur extractif. L'objectif est de renforcer les capacités de ce secteur afin qu'il contribue davantage à la création de valeur locale et à l'augmentation des recettes fiscales. Dans cette optique, l'Allemagne a manifesté sa volonté d'apporter un appui technique, en collaboration avec le ministère des Mines. Une nouvelle dynamique devrait également être impulsée avec l'implication de la BGR (Institut fédéral allemand des géosciences et des ressources naturelles), principal organisme de recherche du gouvernement allemand dans le domaine des géosciences.

L'ouverture annoncée d'un bureau de cette institution à Madagascar constitue ainsi une nouvelle perspective pour le partenariat bilatéral, notamment en matière d'expertise et de développement du secteur minier.

Feuille de route

Qualifiées d'ouvertes et de constructives, les négociations ont permis aux deux gouvernements de définir les grandes orientations de leur coopération pour les prochaines années. Comme ces financements allemands s'inscrivent dans le cadre du Programme de refondation de la République de Madagascar, leur mise en oeuvre est notamment liée au respect de la feuille de route de transition, en particulier à l'organisation d'élections libres, inclusives et justes.

Le respect des principes fondamentaux que sont la liberté d'expression et de réunion, le dialogue politique, la lutte contre la corruption, l'État de droit et les droits de l'homme figure également parmi les conditions évoquées. Les négociations ont été conduites par le secrétaire général par intérim du ministère des Affaires étrangères, Tojonirina Ramarolahy, pour la partie malgache, et par la cheffe de division, Dr Silvia Morgenroth, pour la délégation allemande.

La participation de la délégation de l'Union européenne a également permis de souligner l'importance de la coordination au sein de l'Équipe Europe. Avec cette nouvelle enveloppe de 56,5 millions d'euros, Berlin confirme sa volonté de maintenir son accompagnement au développement de Madagascar, tout en inscrivant son soutien dans les priorités politiques et économiques de la période de transition.