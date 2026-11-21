Pour cette 22e célébration des droits de l'enfant à l'Oratorio Don Bosco d'Ivato, les discours officiels ont été confiés aux enfants. Ces porte-parole d'un jour ont dressé sans détour la liste de leurs doléances face aux difficultés de leur quotidien.

La célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant, observée chaque 20 novembre, a revêtu un cachet particulier cette année à l'Oratorio Don Bosco d'Ivato. Pour cette 22e édition organisée par l'établissement avec la participation des élèves des environs, ce sont les enfants eux-mêmes qui ont endossé le rôle des autorités lors des discours officiels. Dès l'ouverture des festivités, un carnaval coloré a donné le ton à une journée placée sous le signe de l'expression et du partage.

« Pas moins de 684 élèves, issus de 26 établissements scolaires et organisations non gouvernementales, ont pris part à l'événement. Sur scène, les jeunes ont également démontré l'étendue de leurs talents à travers des chants, des danses, des saynètes et diverses prestations artistiques », selon le père Christian Tsima, salésien de Don Bosco et responsable de l'Oratorio Don Bosco d'Ivato. À cette occasion, un certificat de reconnaissance a été remis aux partenaires de cet événement.

Revendications

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Le moment fort de cette édition est toutefois venu des prises de parole. Loin de faire taire les plus jeunes, l'exercice a consisté à confier à des enfants la formulation de leurs doléances. Chacun a tenu son rôle pour exprimer les droits revendiqués par les enfants et porter les préoccupations quotidiennes de leurs pairs. Au fil de leurs interventions, les jeunes porte-parole ont également pointé du doigt les réalités difficiles auxquelles ils font face, citant notamment le manque d'espaces de loisirs, l'insuffisance de cahiers ainsi que les différentes formes de violence. Autant de doléances et de requêtes directement adressées aux responsables locaux et aux autorités éducatives.

« Cette initiative offre aux jeunes un espace concret pour s'exprimer et se faire entendre. L'établissement rappelle d'ailleurs sa double mission au service de la jeunesse locale », renchérit le père Christian Tsima. L'Oratorio Don Bosco fonctionne comme une école de rattrapage accueillant des enfants âgés de 11 ans et plus n'ayant pas encore obtenu le CEPE, y compris des adolescents de 16 ou 17 ans qui ne savent pas encore lire, avec un parcours structuré sur trois ans couvrant les niveaux T1 à T5. D'autre part, l'Oratorio agit comme un centre de jeunes ouvert aux activités sportives, notamment à l'éducation physique et sportive, ainsi qu'aux loisirs et à l'épanouissement des jeunes.