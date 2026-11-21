Sacrés champions de Madagascar des rallyes à l'issue du 46e Grand Rallye de Madagascar, disputé à Moramanga, Frédéric Rabekoto et Tahiana Rakotomalala Andrianjafy ont été reçus en héros par leur partenaire, Yas Madagascar.

Lors d'une cérémonie organisée à Andraharo, l'opérateur a salué le parcours exceptionnel de l'équipage en récompensant une saison marquée par le travail, la régularité et un premier titre national, qui ouvre de nouvelles perspectives pour le tandem et son équipe.

Quelques jours après leur sacre au championnat de Madagascar des rallyes, l'équipage composé de Frédéric Rabekoto et Tahiana Rakotomalala Andrianjafy a été mis à l'honneur hier au Campus Yas, à Andraharo. Le pilote de l'ASACM et son copilote, auteurs d'une saison remarquablement maîtrisée au volant de la Mitsubishi Yas Madagascar, ont reçu les félicitations de leur partenaire principal, qui leur a remis un chèque de 10 millions d'ariary en guise de récompense.

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La cérémonie a également été marquée par une démonstration du véhicule champion, offrant au directeur général de Yas Madagascar, Benoit Janin, l'occasion de découvrir les sensations d'une voiture de rallye. Devant les invités, le premier responsable de l'opérateur a salué le parcours exemplaire du duo, mettant en avant sa discipline, son travail et sa persévérance tout au long de la saison.

Pour Yas Madagascar, ce premier engagement dans le sport automobile après plusieurs années d'absence s'est révélé particulièrement fructueux. Le groupe affirme avoir misé sur un équipage dont il connaissait déjà le potentiel. Un choix récompensé par un titre national dès la première année du partenariat. Fort de ce succès, le sponsor envisage déjà de poursuivre l'aventure sur le long terme et n'exclut pas des ambitions dépassant le cadre national. Ému, Frédéric Rabekoto a tenu à partager les honneurs avec l'ensemble de son entourage.

Le nouveau champion a rappelé que le rallye repose autant sur la gestion mentale que sur la performance au volant, tout en soulignant l'importance du soutien de sa famille, de ses proches et de son équipe technique. Même son de cloche du côté de Tahiana Rakotomalala Andrianjafy. Le copilote a insisté sur le travail de longue haleine effectué en amont de chaque épreuve, depuis la préparation mécanique jusqu'aux reconnaissances des parcours. Selon lui, les résultats obtenus cette saison sont avant tout le fruit d'un effort collectif impliquant mécaniciens, assistants, partenaires et familles.

Cette réception est venue conclure en beauté une campagne 2026 mémorable, marquée par la conquête du premier titre national de Frédéric Rabekoto et par la confirmation d'un partenariat appelé à s'inscrire durablement dans le paysage du rallye malgache.