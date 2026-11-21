Présent depuis des années dans près de 150 pays, le réseau Toastmasters a élargi sa mission originelle. D'abord centré sur la prise de parole en public, le mouvement forme désormais ses membres au leadership et à la communication. « À Madagascar, on dénombre sept clubs actifs : deux au sein de grandes entreprises, dont Axian et BNI, et cinq clubs communautaires. Ouvert à tous, le dispositif lève la barrière de la langue grâce à des sessions bilingues en français et en anglais », explique Thierry Serge Tsitoara.

Le modèle repose sur l'auto-apprentissage

Chacun avance à son rythme dans son développement personnel : un membre assidu peut valider un module en six mois à un an, tandis qu'un manque d'assiduité ou des reports répétés peuvent étirer ce parcours jusqu'à trois ans. Qu'il s'agisse de s'adresser à un public, d'échanger avec ses enfants ou de s'affirmer en entreprise comme en société, la clarté de l'expression demeure un marqueur clé. Dans tous les cas, l'art de convaincre reste un levier essentiel pour atteindre ses objectifs.