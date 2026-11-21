La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement levé le voile sur l'identité visuelle de la TotalEnergies CAN PAMOJA 2027, organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Présenté simultanément dans les trois pays hôtes, ce nouveau logo marque une étape importante des préparatifs de la plus prestigieuse compétition du continent, dont le coup d'envoi est prévu le 19 juin 2027.

Inspiré du bouclier traditionnel d'Afrique de l'Est, l'emblème met en avant les notions de protection, d'appartenance et d'unité. Au coeur du design figure le trophée de la CAN, accompagné de la silhouette du continent africain. La CAF a ainsi souhaité associer héritage culturel et vision moderne à travers une identité qui célèbre à la fois l'histoire et l'avenir du football africain. Les couleurs du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda se retrouvent dans le logo, enrichi de motifs inspirés de l'artisanat régional, du tissage traditionnel et du travail des perles.

Douze variations graphiques ont également été conçues afin de refléter les spécificités culturelles des trois nations organisatrices. Baptisée « PAMOJA », un mot swahili signifiant « Ensemble », cette édition 2027 se veut le symbole d'une coopération régionale forte et d'un football africain toujours plus rassembleur.

Pour Madagascar, cependant, cette fête continentale se déroulera sans les Barea. La sélection nationale a vu ses espoirs de qualification s'envoler à l'issue de la double confrontation décisive face à la Guinée-Bissau lors des éliminatoires. Malgré l'ambition affichée de retrouver la phase finale après l'épopée de 2019, les hommes de la Grande île ne feront donc pas partie des équipes présentes en Afrique de l'Est.

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Les regards se tournent désormais vers les prochaines échéances afin de reconstruire un groupe capable de renouer avec les sommets du football africain.