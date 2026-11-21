Mettre fin au mariage des enfants et rappeler que chaque fille a le droit de grandir, d'étudier et de choisir son avenir. C'est l'ambition de « Ajaja fa Tsy Valy » (Enfants mais pas épouses), l'exposition photographique de Viviane Rakotoarivony, réalisée en collaboration avec l'UNFPA.

À travers une série d'images documentaires sensibles et engagées, l'exposition révèle le fossé qui subsiste entre le cadre légal malgache et la réalité vécue par de nombreuses jeunes filles confrontées aux unions précoces.

Le projet questionne en effet l'écart persistant entre la loi, qui fixe l'âge légal du mariage à 18 ans, et les pratiques sociales qui continuent de fragiliser les droits des jeunes filles. Sans misérabilisme, les photographies donnent à voir des parcours marqués par la pression sociale, la déscolarisation et les maternités précoces, tout en affirmant la dignité et les droits des enfants.

Pensée comme un outil de plaidoyer, l'initiative entend sensibiliser le grand public, mais surtout interpeller les décideurs afin d'encourager des engagements législatifs et budgétaires concrets en faveur de la protection des enfants.

« Ajaja fa Tsy Valy » sera présentée à Is'Art Galerie, Tiers-Lieu Mahatazana, du 28 novembre au 10 décembre prochain.