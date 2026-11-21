Délestages, routes dégradées, corruption : autant de facteurs qui inquiètent les investisseurs. À l'ouverture du Salon international des affaires et de l'entrepreneuriat (SIAE), le Premier ministre a indiqué vouloir sécuriser le monde des affaires afin de rassurer les investisseurs.

Le diagnostic n'étonne plus depuis belle lurette: la Grande Île n'est pas encore en mesure de rassurer les investisseurs potentiels. Ce constat a été documenté sous toutes ses coutures par divers organismes d'évaluation. Le plus récent est celui de la Heritage Foundation, dont l'indice 2026 classe Madagascar au 108e rang mondial en matière de liberté économique. L'économie malgache y est considérée comme « majoritairement non libre ».

Après des années de pourparlers, de ruptures en feuilleton, puis de remariage entre l'État et le secteur privé, les autorités veulent enfin arrondir les angles. Hier, au SIAE, à Ivato, le Premier ministre Mamitiana Rajaonarison a réexposé les stratégies de l'État pour sécuriser les investissements. Le chef de l'exécutif propose notamment de simplifier les procédures administratives, juridiques et foncières.

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« Le temps perdu dans les procédures complexes constitue déjà une perte pour les entreprises et les investisseurs. Nous nous efforçons de simplifier les procédures avec le Conseil d'État, pour leur permettre d'aller plus vite dans la réalisation des projets », a-t-il assuré. Et d'ajouter : « La sécurisation foncière est aussi importante. L'État veut accompagner les investisseurs afin d'éviter que, quelques semaines après avoir acheté leur terrain, ils soient spoliés. »

Des investisseurs, et même des entreprises installées de longue date à Madagascar, en ont déjà fait les frais. Les problèmes d'énergie constituent un autre frein majeur.

Tâche ardue

Le chef du gouvernement le reconnaît : « Il n'y a pas de développement économique sans électricité. C'est d'ailleurs l'une des revendications de la Gen Z l'année dernière, quand ils sont descendus dans les rues. Le problème n'est pas encore résolu à ce jour. » Il poursuit : « C'est le secteur privé qui doit contribuer au développement du pays, avec le soutien de l'État. Nous mettons tout en œuvre pour soutenir des projets d'accès à l'électricité, et nous appelons les entreprises et les porteurs de projets dans ce domaine à se positionner comme force de proposition. Des appels à projets pour la construction de stations solaires ont déjà été lancés afin d'apporter des solutions concrètes au problème de l'électricité. »

Outre l'électricité et les procédures administratives, l'état des routes entrave les ambitions de transformation locale.

« L'état des routes et de l'énergie empêche nos industries de tourner à plein régime ou d'en créer de nouvelles. Jusqu'à présent, nous dépendions en grande partie des importations. Les industries sont prêtes à produire, mais elles ont aussi besoin d'être soutenues », a expliqué hier, dans son discours, Ny Riana Nampoina Raharimanjato, ministre de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé. Et de poursuivre : « Transformer localement nos matières premières reste un défi, puisque les terroirs sont difficiles d'accès. Améliorer la connectivité et permettre aux jeunes d'entreprendre pourront aussi être l'occasion d'avancer vers une industrialisation durable, résiliente et inclusive. »

Pour rassurer les investisseurs, la tâche s'annonce ardue, mais pas impossible. D'une part, Coface indique, dans son évaluation des risques pays 2026, que le risque pour le climat des affaires est élevé (note C), principalement en raison de l'instabilité politique de fin 2025, du déficit énergétique et des chocs climatiques. Le rapport Where to Invest in Africa 2025/26 de la Rand Merchant Bank (RMB) range Madagascar parmi les pays africains offrant un potentiel d'investissement moyen, mais encore freiné par des défis structurels.

D'autre part, à moyen terme, selon la RMB, Madagascar dispose d'atouts sérieux, à condition de les exploiter. Améliorer l'accès à l'énergie, numériser les services publics, miser sur un tourisme durable : trois chantiers qui pourraient lui donner un véritable avantage dans la région. Si les réformes se poursuivent et que la stabilité politique se maintient, la Grande Île pourrait progresser dans les futurs classements d'attractivité économique en Afrique.

Le marché malgache reste prometteur, selon la banque, mais pas encore assez solide pour rassurer pleinement les investisseurs.