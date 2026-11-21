Le procès de l'affaire de l'anniversaire noir, survenu le 14 juin 2025 à Imerinkasinina, sera renvoyé. Les audiences reprendront avec la poursuite de la recherche de preuves pour établir les circonstances exactes des faits.

Les avocats des parties civiles ont demandé la comparution des responsables de l'enquête et de la prise en charge médicale des jeunes victimes, décédées ou survivantes de cette intoxication alimentaire.

Lors des témoignages des survivants et des familles des défunts, dans la quatrième salle d'audience du tribunal d'Anosy, les avocats des parties civiles ont saisi l'occasion pour réclamer l'audition de plusieurs responsables. Ils ont notamment demandé la comparution de l'ancien ministre de la Santé publique, Zely Randriamanantany, du directeur de l'hôpital ainsi que des médecins du service de réanimation du HJRA, qui ont accueilli les premiers patients.

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« De nombreux points restent encore flous dans cette affaire. L'objectif est de déterminer précisément les symptômes qui se sont manifestés et la manière dont les patients ont été pris en charge. Nous demandons également l'audition des gendarmes chargés de l'enquête sur les accusés, qui ont affirmé avoir subi des actes de torture et des violences pour les contraindre à avouer leur culpabilité. Nous demandons aussi la comparution du chef des gendarmes qui ont mené cette enquête », a déclaré Eloi Ratefimahefamijoro, avocat des plaignants.

Clarisse et grand-mère Razafindravony figurent parmi les personnes qui ont de nouveau dénoncé les violences présumées subies lors de leur interrogatoire. Elles comptent parmi les premières personnes interpellées dans cette affaire, aux côtés de Mendrika.

« Nous avons été contraintes de faire des déclarations identiques à celles consignées dans notre procès-verbal. Pourtant, tout cela est faux », ont-elles affirmé après la diffusion d'une courte vidéo montrant leurs déclarations à l'issue de leur interrogatoire par les gendarmes.

Diffusion de vidéos

La diffusion en direct des images enregistrées par les caméras de surveillance dans la salle où étaient entreposés les plats servis lors de la fête a également marqué l'audience d'hier. Sur ces images, Nomena, l'épouse du propriétaire de la salle de réception, apparaît notamment en train de goûter aux plats. « Les gendarmes m'ont déjà montré cette vidéo dans laquelle apparaît mon épouse », a déclaré son mari à la barre. Toutefois, cette courte séquence ne suffit pas à identifier le ou les responsables de l'empoisonnement présumé des plats.

Pour cette raison, les avocats ont demandé la remise de l'intégralité des enregistrements détenus par les gendarmes, afin de déterminer ce qui s'est réellement passé dans la salle de réception au cours de la journée du 14 juin 2025.

« Nous demandons que l'intégralité des enregistrements, sans aucune modification, soit présentée ici », a insisté Kiady Randrianasolo, avocat de grand-mère Razafindravony.

Par ailleurs, au cours de cette troisième journée d'audience, hier, les avocats ont multiplié les questions aux jeunes survivants et aux familles des victimes sur les symptômes de l'intoxication, leur apparition ainsi que les éléments susceptibles d'en être à l'origine.

Aucun des témoins n'a cependant été en mesure d'apporter des réponses à ces interrogations, qu'il s'agisse des familles ayant perdu leurs enfants ou des jeunes ayant survécu à l'intoxication.

En réponse aux demandes des avocats, le parquet a indiqué que les démarches nécessaires à la comparution des gendarmes, des médecins et de l'ancien ministre étaient déjà en cours. « Le délai dans lequel ils pourront comparaître ici dépend de la justice», a précisé le parquet. Le procès se poursuivra lundi prochain.