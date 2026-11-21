Dix nouvelles machines de dialyse seront installées dans les régions afin de rapprocher les soins des patients souffrant d'insuffisance rénale et de réduire leurs déplacements vers Antananarivo.

Les patients souffrant d'insuffisance rénale dans les régions devraient prochainement accéder plus facilement aux séances de dialyse, sans devoir se rendre jusqu'à Antananarivo. Madagascar vient de recevoir dix nouvelles machines de dialyse, dans le cadre d'un partenariat avec l'entreprise Tsingshan. « Ces dix machines de dialyse seront toutes installées dans les régions. Aucune ne sera affectée à Antananarivo », a déclaré le chef de l'État, le colonel Michaël Randrianirina, lors de la remise officielle des machines au Palais d'État à Iavoloha, jeudi.

Selon les informations communiquées à l'occasion, le pays ne dispose actuellement que de 15 machines de dialyse. Seules quatre machines seraient installées dans les autres régions. Cette situation contraint des patients à quitter leur région pour rejoindre les villes où des centres de dialyse sont disponibles, entraînant des dépenses supplémentaires.

Accès difficile

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Environ 3 000 personnes seraient atteintes d'insuffisance rénale à Madagascar, un chiffre qui pourrait être encore plus élevé. Parmi elles, seules 1 000 bénéficieraient actuellement de soins dans les hôpitaux publics. L'accès à la dialyse reste particulièrement difficile en raison de son coût élevé. Une séance dans une clinique privée coûte environ 1 million d'ariary, contre 200 000 à 250 000 ariary dans les établissements publics. « Alors que les patients devraient normalement effectuer trois séances par semaine, beaucoup se limitent à deux, faute de moyens financiers. D'autres se retrouvent dans l'impossibilité de se soigner, avec des conséquences parfois dramatiques », reconnaît le colonel Michaël Randrianirina.

Face à cette situation, l'État entend renforcer l'offre de soins. Le ministère de la Santé publique a pour objectif de créer un centre de dialyse dans tous les centres hospitaliers universitaires de Madagascar. « L'objectif est de permettre à la population malgache d'accéder aux soins de santé, partout dans le pays, et de rapprocher les infrastructures sanitaires des patients », a déclaré le colonel Michaël Randrianirina.