Alors que le Salon international des affaires et de l'entrepreneuriat (SIAE) a ouvert ses portes hier, la question de la jeunesse et du manque de capital humain dans les entreprises refait surface.

Les jeunes veulent contribuer au développement économique du pays, mais leur place sur le marché du travail n'est pas garantie. Faute de soutien et de politique de l'emploi claire, ils se retrouvent souvent au chômage ou créent leur propre entreprise. À l'origine de ce paradoxe : un marché du travail jugé saturé. Hier, lors de l'ouverture du salon au Centre de conférences internationales d'Ivato, responsables publics et privés ont dressé le même constat. « Nos jeunes sont nos premiers atouts et ils peuvent créer de la croissance économique », a indiqué le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison.

Selon lui, les jeunes se tournent désormais vers les professions libérales ou l'entrepreneuriat, faute de place dans les entreprises. « Cette tendance vient de l'idée que le marché du travail est saturé et qu'il n'y a que très peu de places à pourvoir dans le monde des entreprises et des industries », poursuit-il.

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Les données d'Afrobarometer, réseau de recherche panafricain, mesurent l'écart entre aspirations et réalité. Selon son enquête menée auprès de 1 200 adultes fin 2024, 63 % des 18-35 ans citent l'entrepreneuriat comme premier choix de secteur d'activité, et 27 % préfèrent le secteur public. Pourtant, 42 % d'entre eux se déclarent sans emploi et en recherche active, contre 11 % à 29 % chez leurs aînés. Parmi les obstacles à l'emploi des jeunes, les personnes interrogées citent en premier le manque de formation adéquate (30 %), puis le manque d'expérience (27 %) et l'inadéquation entre qualifications et besoins du marché (16 %).

Contrairement aux idées reçues, peu de jeunes envisagent de quitter Madagascar pour travailler ailleurs. D'après le rapport African Insights 2026, seuls 5 % des jeunes Malgaches y songent concrètement, alors que 61 % des Malgaches jugent leurs conditions de vie mauvaises, selon Afrobarometer. L'essentiel de cette force vive reste donc sur le territoire.

Jeunes talentueux

Alors pourquoi les entreprises ne trouvent-elles plus chaussure à leur pied en matière d'emploi ? Selon des études de la Banque mondiale et de l'Instat sur les très petites entreprises, le secteur privé formel ne compte qu'environ 640 000 emplois déclarés sur l'ensemble du pays. Il génère à peine 34 000 offres d'emploi formelles par an, face à quelque 500 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail.

Au sein des entreprises formelles, le manque de capital humain se traduit aussi par des périodes d'insertion et des temps d'adaptation beaucoup plus longs pour les jeunes fraîchement sortis de l'université. Cela freine le potentiel de croissance des industries et, par effet domino, celui de l'économie. Pour Tiana Rasamimanana, président du Syndicat des industries de Madagascar (SIM), le potentiel existe pourtant : « Il y a de nombreux jeunes talentueux, qui disposent de connaissances pointues dans des domaines comme le génie civil, les travaux publics, l'investissement ou encore les affaires. Ils ne demandent qu'à faire quelque chose pour le pays », a-t-il lancé dans son discours.

Selon lui, ces jeunes pourraient contribuer à la croissance à travers des projets structurants, comme des entreprises de travaux publics chargées de construire des routes, facilitant ainsi l'accès aux matières premières et la transformation locale. « Il faut sortir de cette logique de survie pour aller vers des projets structurants », défend-il.

Les freins restent pourtant nombreux : corruption, chômage extrême, manque de moyens et de soutien technique et financier.

« Nous constatons que de nombreux partenaires techniques et bailleurs reprennent leurs fonds alors que beaucoup de sociétés malgaches ont besoin d'un soutien financier et technique. Pendant le SIAE, l'objectif est aussi de connecter les entreprises, les entrepreneurs et les jeunes malgaches aux bailleurs, pour faire émerger des projets structurants qui contribuent au développement du pays », indique le président du SIM.

Les jeunes constituent la principale force de travail du pays et le premier levier potentiel de transformation économique. Leur contribution réelle reste toutefois bridée par le chômage (42 % se déclarent en recherche d'emploi selon Afrobarometer), l'informalité (96 % des emplois, dont 98 % chez les 15-24 ans, selon le système des Nations unies à Madagascar) et un faible indice de capital humain. Selon le rapport Diagnostic de l'environnement des affaires des MPME et du secteur informel à Madagascar, le secteur informel représente environ 47 % du PIB.

C'est aussi la porte d'entrée quasi exclusive des quelque 500 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Au lieu d'être drainé vers les entreprises et l'industrie, le capital humain est absorbé par l'informel, ce qui limite d'autant les recettes fiscales de l'État.