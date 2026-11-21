Malgré des contraintes financières persistantes, le karting malgache poursuit son développement, porté par des passionnés et par une nouvelle génération qui s'illustre à l'international.

Apparu dans le paysage sportif national au tournant des années 2000, le karting s'est développé grâce à quelques pionniers qui y ont consacré leur énergie et leurs moyens. Longtemps considéré comme un sport réservé à une poignée de passionnés fortunés, il est devenu une école de pilotage pour les jeunes attirés par les sports mécaniques.

L'aventure prend forme en 1998 à Imerintsiatosika avec le lancement du projet Serana Racing Kart (SRK) à l'initiative de Faly Andrianafetra. Après près de trois ans de travaux, le complexe est inauguré en novembre 2001 à l'occasion du premier trophée international de karting organisé à Madagascar.

La crise politique de 2002 freine toutefois cet élan. Le championnat est interrompu, puis reprend en 2003 grâce à l'engagement de passionnés et de partenaires. Les compétitions se structurent peu à peu sous l'égide de la Fédération des sports automobiles de Madagascar.

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La famille Louvel marque les premières années de la discipline. Entre 2005 et 2013, Gérard, Michael et Hugo Louvel enchaînent les victoires et les titres dans les compétitions nationales. D'autres pilotes, dont Jorg Baumann, Jean Carbonel, Gianni Palmieri, John Andry Ratoby et Patrik Rambinintsoa, contribuent également à l'essor du karting malgache.

La relève s'illustre à l'international

« Le karting est la meilleure école de pilotage pour les sports automobiles », souligne Sata Randrianarison, membre du SRK. Plusieurs pilotes y ont fait leurs débuts avant de se tourner vers d'autres disciplines, à l'image de Mathieu Andrianjafy, qui poursuit aujourd'hui son parcours en rallye.

Le circuit du SRK à Imerintsiatosika reste le principal site de compétition à Madagascar. La piste de Havoana Land et le premier circuit couvert, ouvert en 2023 par la famille Baumann à Andohatapenaka, offrent d'autres possibilités de pratique.

Mahary Rabary, déjà sacré champion de Madagascar, et Mboara Razafindratsimba, champion national en 2024 et en 2025, figurent parmi les pilotes de la relève. Matthew Andriambelo, David-Ivan Andrianjafy et Matheo Rajomarison se distinguent également au sein de cette génération.

En novembre 2025, ces trois jeunes pilotes représentent Madagascar lors de la première Coupe du monde FIA Karting Arrive & Drive, en Malaisie. Tous les trois atteignent la finale de leur catégorie. En octobre 2026, les pilotes malgaches décrochent deux médailles à l'Africa Karting Cup, disputée à Benguela, en Angola. Alexia Rakotomalala remporte le bronze chez les juniors filles, tandis qu'Andi Nathan Rajoelison prend la troisième place chez les seniors, devant Matthew Andriambelo, quatrième.