Les députés ont prévu trois jours consécutifs d'échanges avec les membres du gouvernement, conduits par le Premier ministre Mamitiana Rajaonarison.

Cette rencontre se tiendra à l'Assemblée nationale du mercredi 2 au vendredi 4 décembre, conformément au nouvel ordre du jour adopté par les députés. Le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, a souligné l'importance de cette rencontre pour « faire le point sur la mise en oeuvre de la politique générale du gouvernement, qui doit répondre aux besoins de la population ».

Les échanges porteront notamment sur l'application des mesures relatives à l'énergie et à l'électricité, le recrutement de fonctionnaires et l'augmentation du budget des Forces armées. Ils éclaireront également la décision des députés sur l'adoption du budget de l'État pour 2027. L'Assemblée poursuivra ensuite ses travaux en commission et en séance plénière pour examiner plusieurs projets de loi.

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Aucun vote en séance plénière publique sur les textes majeurs n'est prévu dans ce troisième calendrier de travail. Le budget de l'État pour 2027 sera examiné en séance plénière à Tsimbazaza le jeudi 26 novembre. Le projet de loi relatif à la lutte contre la cybercriminalité et les projets de loi sur la protection de la propriété industrielle seront également examinés ce jour-là. Un nouvel ordre du jour sera établi après le 5 décembre.