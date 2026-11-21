Madagascar et la Corée du Sud veulent renforcer leurs échanges économiques et encourager les investissements entre les entreprises des deux pays.

La Corée du Sud et Madagascar entendent renforcer leurs relations économiques à travers de nouveaux investissements et des partenariats entre entreprises. Cette orientation a été mise en avant lors du Forum d'affaires Corée-Madagascar 2026, organisé le 20 novembre au Centre de conférences international (CCI) d'Ivato, à l'occasion du dixième anniversaire de l'ouverture de l'ambassade de la République de Corée à Madagascar.

Pour Park Ji-hyun, ambassadrice de la République de Corée à Madagascar, les bases de la coopération commerciale entre les deux pays sont déjà solides. Les échanges commerciaux bilatéraux dépassent désormais les 200 millions de dollars américains. Elle a également rappelé que le projet minier d'Ambatovy, qui représente à lui seul plus de 20 % des exportations totales de Madagascar, constitue un investissement coréen majeur sur le continent africain.

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Malgré ces avancées, des efforts restent nécessaires pour rapprocher les opérateurs économiques des deux pays. La distance géographique et le manque d'informations sur les environnements économiques respectifs limitent encore certaines possibilités de collaboration. L'ambassade entend ainsi renforcer les échanges d'informations, faciliter les contacts entre entreprises et encourager les études sur les opportunités d'investissement. Un accord avec le regroupement des entreprises de Madagascar a notamment été annoncé dans ce sens.

Production locale

De son côté, la ministre des Affaires étrangères, Alice N'Diaye, représentant le gouvernement malgache, a insisté sur la nécessité de transformer cette coopération en retombées concrètes pour l'économie nationale. Elle a identifié trois priorités : rapprocher les entreprises, faciliter l'accès au financement et développer des projets dans les secteurs porteurs.

La transformation agricole et minière, le textile, l'énergie, la logistique et le numérique figurent parmi les domaines présentant des possibilités de partenariat. L'objectif est notamment de renforcer la production locale, de valoriser les ressources nationales et de favoriser la création d'emplois qualifiés.

La question de l'électricité a également été soulevée comme une condition essentielle à la réalisation des investissements. Une alimentation énergétique fiable demeure indispensable pour permettre aux entreprises de produire et de répondre aux exigences des marchés.

Au-delà des accords commerciaux, les deux parties souhaitent que cette coopération profite également à la population malgache, à travers le développement des activités économiques, l'emploi et l'amélioration des conditions de vie.