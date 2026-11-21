L'équipage Frédéric Rabekoto-Andry Tahina Rakotomalala Andrianjafy, au volant d'une Mitsubishi Yas by CFAO, s'est imposé au Rallye de Madagascar et a décroché le titre de champion national.

Comment avez-vous vécu cette saison couronnée de succès ?

Au début de la saison, nous visions le titre comme tous les autres concurrents. Mais nous voulions plutôt aussi voir de près la fiabilité de la voiture. Lors de la première manche, le système de freinage s'était bloqué, avant qu'un incendie ne se déclare. Nous avions terminé le rallye sans freins. À la deuxième manche, nous avions eu un problème au niveau du collecteur. La voiture était impuissante.

Avant la troisième manche à Mahajanga, nous avions décidé de changer le moteur. Tout s'était aligné et tout allait bien. Nous avions gagné le Rallye du Boeny. Nous avions toutefois rencontré un nouveau problème de freinage lors de la quatrième manche. Nous n'avions pu faire que gérer notre deuxième place. Tout allait bien lors de la dernière manche malgré un problème mineur. Nous avions juste géré notre avantage. Nous attaquions et gérions de temps en temps.

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Quels sont vos objectifs et ambitions pour la saison 2027 ?

Andry Tahina et moi n'avons pas encore discuté de nos objectifs pour la saison 2027. Tant que nous en aurons l'opportunité, nous ferons de notre mieux pour défendre notre titre. Pour la prochaine saison, nous souhaitons également découvrir le rallye à l'étranger et participer à une compétition hors de Madagascar. Nous aimerions nous mesurer au niveau des concurrents internationaux. Cela reste toutefois un souhait pour le moment. Nous n'avons pas encore défini le rallye auquel nous aimerions participer ni le pays qui l'accueillera. C'est encore un rêve, mais nous ferons tout notre possible pour le concrétiser.

Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre parcours dans la course automobile ?

J'ai commencé le rallye en 2018, au volant d'une voiture 4 roues motrices (4RM) du groupe N. J'étais encore débutant et je concourais face à Tahina Razafinjoelina. J'avais alors fait une sortie de route. En 2019, à Moramanga, je menais le championnat avec une avance considérable, mais un grave problème de moteur avait tout compromis. En 2021, j'étais en duel avec Mika Rasoamaromaka avec une voiture de classe M12. J'ai dû abandonner en cours de saison. J'ai changé de voiture, nous avions roulé sur une N16, mais la décision était tardive car nous avions déjà perdu beaucoup de points.

En 2022, j'étais à 5 points de Mathieu Andrianjafy. Depuis le début de la saison, nous avions un problème au niveau du papillon et étions victimes de coupures à plusieurs reprises. Mathieu avait ainsi pris le devant à Mahajanga. En 2024, j'ai réalisé un bon début, mais j'ai dû abandonner en cours de saison et n'avais pas bouclé le championnat jusqu'au bout. Nous avions finalement remporté le sacre cette fois.