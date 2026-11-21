La campagne de récolte du litchi pour 2026 a été officiellement lancée jeudi dernier à Tananambo, dans le district de Toamasina II. Avant cette ouverture, des producteurs s'étaient plaints de la faible rentabilité de leur activité à un prix de 2 000 ariary le kilo.

À l'issue d'une réunion tenue jeudi dernier à Toamasina entre le ministère du Commerce et de la Consommation et le Groupement des exportateurs de litchis (GEL), le prix minimum payé aux producteurs a été fixé à 2 200 ariary le kilo. « Cette décision a été prise en raison des difficultés rencontrées par les producteurs et les collecteurs », a déclaré le ministre Haingotiana Andriamadison.

Le GEL prévoit que Madagascar exportera 18 000 tonnes de litchis cette année. Les marchés visés sont l'Europe, la Russie, Dubaï et Mayotte.