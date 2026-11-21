Les cours suspendus après les malaises de vingt-quatre collégiens Le collège d'enseignement général (CEG) d'Alasora ferme temporairement ses portes. Plusieurs élèves ont été victimes de malaises.

Les cours sont suspendus depuis jeudi après-midi au CEG d'Alasora, après des malaises qui ont touché une vingtaine d'élèves. « Cette décision a été prise afin de permettre à l'établissement de rétablir le calme et de mieux organiser la reprise, prévue pour lundi. L'événement a provoqué une certaine agitation et perturbé les élèves ainsi que leurs parents », a expliqué hier le directeur du collège, Ferdinand Rakotomandimby.

Au total, vingt-quatre élèves ont présenté des malaises. Trois ont perdu connaissance. Selon les symptômes rapportés par la gendarmerie, certains se sont mis à pleurer, tandis que d'autres ont perdu leurs repères et se sont agités. « La chaleur était particulièrement intense ce jour-là. Plusieurs élèves ne l'ont pas supportée et ont présenté ces malaises », ajoute le directeur de l'établissement.

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Selon une source médicale à Alasora, ces malaises seraient liés à la combinaison de plusieurs facteurs, notamment la forte chaleur, le manque d'aération des salles de classe ainsi que l'insuffisance de nourriture et d'eau chez certains élèves. « Les salles de classe sont peu aérées et les effectifs sont parfois trop élevés. Certains élèves n'avaient pas suffisamment mangé, tandis que d'autres étaient déshydratés », explique cette source. Elle indique également que certains élèves ont présenté des malaises après avoir été choqués par ceux de leurs camarades.

Épisode psychotique

Ces réactions auraient entraîné d'autres cas. La forte chaleur enregistrée à Alasora, particulièrement à midi et en début d'après-midi, aurait également aggravé la situation. « Les conditions dans les espaces confinés et très fréquentés ont ainsi accentué les risques de malaise », poursuit le médecin.

Les sources médicales écartent la piste de l'« ambalavelona ». Selon les explications du Dr Nambinintsoa Andrianarison, titulaire d'un diplôme universitaire en santé mentale, les manifestations observées pourraient s'apparenter à un épisode psychotique aigu, susceptible d'être déclenché par plusieurs facteurs, notamment une intoxication ou une carence en éléments essentiels au fonctionnement de l'organisme, comme le glucose ou l'oxygène.

Pour le directeur de l'établissement, les salles de classe sont adaptées aux effectifs, avec environ cinquante élèves par salle. Il reconnaît toutefois que certains élèves viennent en classe sans eau à boire. Des discussions ont ainsi été engagées avec la commune, qui prévoit de fournir quotidiennement 2 000 litres d'eau pour permettre aux élèves de s'hydrater.

Ces malaises collectifs ne constituent pas un phénomène inédit dans les établissements scolaires. Des cas similaires ont déjà été signalés l'année dernière dans des écoles confessionnelles à Itaosy et à Mandroseza, ainsi qu'au lycée d'Ankadikely Ilafy. Les professionnels de santé recommandent de veiller à une bonne aération des salles de classe, de respecter les normes d'effectifs par salle et de s'assurer que les élèves sont suffisamment hydratés et ont pris un repas avant le début des cours.