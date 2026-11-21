Après le succès de la caravane humanitaire Lovasoa dans le Sud de Madagascar, le Lions International District 417 s'apprête à poursuivre son élan de solidarité en mettant le cap vers le Nord du pays.

En octobre dernier, la caravane humanitaire Lovasoa a sillonné le Sud de Madagascar pendant neuf jours, portant assistance aux populations confrontées à une situation d'extrême urgence alimentaire. Sous la conduite du gouverneur du District 417, Stefan Andrianisa, et de son équipe, cette mobilisation solidaire a permis la distribution de paniers de vivres à plus de 850 foyers, représentant 2 100 bénéficiaires.

Un périple de neuf jours qui a conduit la délégation à travers plusieurs villes et localités : Antsirabe, Mananjary, Nosy Varika, Manakara, Vohipeno, Vangaindrano, Tolagnaro, Amboasary et Ambovombe.

Au-delà de l'aide alimentaire, cette caravane a été une véritable aventure humaine, faite de rencontres, de partage et de solidarité auprès des communautés les plus vulnérables.

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Fidèle à sa vocation humanitaire, le Lions International District 417 entend aujourd'hui poursuivre cette dynamique. Dans les prochains jours, la caravane Lovasoa reprendra la route, cette fois en direction du Nord de Madagascar.

Cette nouvelle étape mobilisera à nouveau les Lions Clubs du District 417, grâce aux contributions des clubs issus de plusieurs territoires de l'océan Indien et d'ailleurs : notamment Madagascar, Maurice, La Réunion, Mayotte, Rodrigues et Djibouti. Cette mobilisation bénéficiera également de l'appui de généreux donateurs. Cette mobilisation collective témoigne de la force d'un réseau international uni autour d'une même ambition : agir concrètement pour les populations qui en ont le plus besoin.

Lovasoa, une aventure humaine qui continue

Bien au-delà d'une opération de distribution de vivres, la caravane Lovasoa traduit la volonté des Lions de faire de la solidarité un engagement concret, au service des communautés. Cette nouvelle expédition dans le Nord s'inscrit dans cette continuité, avec la même détermination à servir, à partager et à contribuer durablement au bien-être des populations rencontrées.

Du Sud au Nord, un même esprit de solidarité anime le District 417, fidèle à son thème pour l'année 2026-2027 : « Agir ensemble, pour un héritage commun ».