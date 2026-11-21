Anjanahary, Tsarahonena, Alasora, une partie d'Ivandry, Itaosy et les quartiers en hauteur comme la Haute Ville figurent parmi les quartiers d'Antananarivo actuellement touchés par les difficultés d'approvisionnement en eau. « Même moi, je subis les conséquences de ces perturbations à mon domicile», reconnaît la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Dr Minosoa Razafindrianiaina, hier, lors de la remise de deux camions-citernes offerts par le chef de l'État, Michaël Randrianirina, pour renforcer l'approvisionnement en eau.

Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette situation. La ministre cite la vétusté des équipements, les changements climatiques et la période d'étiage actuelle, qui pèsent sur la disponibilité de l'eau. « Les constructions illicites entraînent également des dégradations des conduites, tandis que les nombreux travaux en cours sur le réseau, notamment dans le cadre du projet Jirama Water III, occasionnent des perturbations dans la distribution », poursuit-elle.

Pour atténuer ces difficultés, deux camions-citernes d'une capacité de 15 000 litres chacun ont été mis à la disposition de la Jirama. Fonctionnant 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, ils seraient mobilisés en priorité pour ravitailler les quartiers privés d'eau depuis plusieurs jours.

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Parallèlement, plusieurs chantiers sont également en cours pour améliorer le réseau de distribution, dont le remplacement de 64 kilomètres de conduites. Face à ces difficultés, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène lance un appel à la solidarité et à la patience à la population.