Madagascar renforce son tissu économique. Huit nouveaux experts-comptables et financiers ont prêté serment hier, dans la salle n° 05 du Palais de Justice d'Anosy. Avec l'intégration de cette nouvelle promotion, l'Ordre des experts-comptables et financiers de Madagascar (OECFM) compte désormais deux cent quinze membres inscrits. Devant la Cour d'appel, les nouveaux membres ont prononcé leur serment, s'engageant à exercer leur profession avec dignité, probité et dans le strict respect du cadre légal.

La profession d'expert-comptable et financier est strictement encadrée par le Code de déontologie de l'IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants), les normes professionnelles ainsi que les textes législatifs et réglementaires en vigueur. « Ces dispositions placent les praticiens au service non seulement de leurs clients, mais également de l'intérêt général», indique un communiqué relatif au dossier publié hier.

L'OECFM rappelle le caractère réglementé de la profession. « Nul ne peut porter le titre ni accomplir les actes rattachés à la profession, notamment la tenue de comptabilité, les travaux de révision ou toute prestation assimilée, sans figurer préalablement au Tableau officiel de l'Ordre. Toute pratique en dehors de ce cadre constitue un exercice illégal de la profession», poursuit le communiqué.