La recherche scientifique ne se limite pas à la production de connaissances. Leur valorisation et leur mise en relation avec les réalités économiques, sociales et institutionnelles constituent également des enjeux pour le développement.

À Antananarivo, le 5 novembre, la sortie de treize nouveaux docteurs de l'Université catholique de Madagascar (UCM), dans le cadre des dix ans de son École doctorale et de son Centre de recherche pour le développement, a remis en avant cette dimension de la formation doctorale.

Depuis leur création en 2016, ces deux structures ont accompagné plusieurs générations de doctorants et contribué à la production de connaissances scientifiques en lien avec les enjeux de développement de Madagascar. La formation de chercheurs de haut niveau et la structuration des activités de recherche constituent leurs principales missions. La valorisation des travaux scientifiques occupe également une place dans cette démarche.

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Les « Produits du terroir», thème de la journée du 4 novembre, ont permis d'aborder cette question sous l'angle des savoir-faire et des compétences locales. Une exposition a présenté les productions scientifiques et les parcours issus de la recherche doctorale. Les échanges entre chercheurs, docteurs, doctorants et partenaires ont également porté sur l'éthique de la recherche, la place de la formation doctorale dans la société et la contribution des docteurs au développement du pays.

Le rapprochement entre les travaux universitaires et les réalités économiques, sociales et institutionnelles constitue l'un des points soulevés lors de ces échanges. La collaboration entre le monde académique et ses partenaires figure également parmi les dimensions mises en avant. La valorisation des savoirs passe ainsi par leur prise en compte dans différents domaines de la société.

La promotion « Amboara», composée de treize nouveaux docteurs, vient enrichir la communauté scientifique nationale. Après plusieurs années de formation et de recherche, ces diplômés sont appelés à mobiliser leurs connaissances et leurs compétences au service de l'enseignement supérieur, des institutions et de la société.