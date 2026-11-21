Madagascar se classe 16e en Afrique, à égalité avec le Burundi, la République démocratique du Congo et la Zambie, et 88e au classement général des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, qui se sont achevés le 13 novembre. Établi selon le nombre de médailles d'or, puis d'argent et de bronze, ce classement réunit les délégations médaillées. Les Jeux ont rassemblé 2 649 jeunes athlètes de 206 pays dans 25 disciplines.

La délégation malgache repart avec une médaille de bronze, la première du pays dans une compétition olympique en soixante-deux ans de participation. Les Ladies Makis U18 de rugby à VII l'ont décrochée le 3 novembre en battant la République tchèque (26-10) lors du match pour la troisième place.

En phase de poules, les Malgaches avaient notamment battu les États-Unis (12-10), l'Espagne (19-12) et la République tchèque. Battues par le Kenya en demi-finale, elles ont retrouvé les Tchèques et se sont imposées pour monter sur le podium.

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Ce résultat offre un repère aux prochaines générations de sportifs malgaches et souligne l'importance de la préparation et de l'encadrement. Le défi consiste désormais à inscrire cette performance dans la durée et à permettre à d'autres disciplines de viser un podium olympique.

La Chine termine en tête du classement mondial avec 33 médailles, dont 18 en or, devant le Japon (28 médailles) et la Russie (14). En Afrique, l'Égypte occupe la première place avec six médailles d'or, une d'argent et cinq de bronze. Elle devance l'Éthiopie (cinq médailles d'or et trois d'argent) et le Sénégal, pays hôte (cinq médailles d'or et sept de bronze).