Le concours d'écriture dédié au professeur Siméon Rajaona a réuni 67 participants. Parmi eux, dix lauréats ont été récompensés dans quatre catégories littéraires.

La jeune génération prend la plume pour faire vivre la littérature. Dans le cadre du centenaire du professeur Siméon Régis Rajaona, l'université d'Antananarivo a accueilli, hier, la proclamation des résultats du concours d'écriture organisé en hommage à cette grande figure des lettres malgaches.

Sur les 67 participants, dix ont été récompensés dans quatre catégories : roman, nouvelle, poésie et traduction littéraire. Les oeuvres primées feront également l'objet d'une publication spéciale, afin de mettre en valeur les productions des lauréats et de prolonger l'héritage intellectuel de l'illustre professeur.

Dans la catégorie roman (« Tantara foronina »), le premier prix revient à Sitrakiniavo Njaratiana Herizo Rajaonarison, qui concourait sous le pseudonyme de Zositrakiniavo, pour son oeuvre « Faraingososona ». Harilala Ranarivelo, connu sous le nom de Ranarivelo Roël, se classe deuxième avec « Kodiaran-tsarety ». La troisième place est attribuée à Rijamamy Rakotondrasoa Joseph, alias Rija al-Jonah, pour « Oroka farany ».

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Ambition

En nouvelle (« Sombintantara »), Jean Michel Randriamahefarison, qui signe Andriamahefa Michèl, obtient le premier prix. Il est suivi de Ravalisoa Andriamihajarimanana Ratsizafy, alias Eric Ravalisoa, récompensé pour « Loky ». Fehizoro Narindra Randrianasolo, sous le pseudonyme Rian'Antsa, complète le classement à la troisième place.

La catégorie poésie (« Tononkalo ») distingue Hajandraibe Razafimahaleo, connu sous le nom de R. Mahefalison, pour son oeuvre « Mangiran-dratsy ».

Célestin Rafalindranto, alias Ramy Rafalindranto, obtient la deuxième place avec « Aingam-bolana », tandis que Raymond Rampanana, qui signe Riadiana, remporte le troisième prix avec « Fanilom-pivoarana ». Dans la catégorie traduction, Nomenjanahary Noronirina Véronique, sous le pseudonyme d'Andi Nova, est récompensée pour « Maningana », sa traduction de « L'Étranger » d'Albert Camus.

Selon Fanjanirina Sylvie Rakotoarison, coordinatrice générale du concours au sein du comité du centenaire, cette initiative a pour ambition de faire connaître et de transmettre l'héritage littéraire du professeur aux nouvelles générations.

« Nous voulons que son parcours, ses œuvres et ses réalisations constituent un modèle et une source d'inspiration pour les générations futures », explique-t-elle.

Elle relève que l'intérêt pour la littérature demeure présent chez les jeunes, même si les pratiques et les tendances évoluent au fil du temps. Elle constate néanmoins des difficultés, particulièrement en matière d'orthographe et de maîtrise de la langue.

Les observations formulées par les membres du jury à l'issue de l'évaluation permettront ainsi aux participants d'améliorer leurs productions et de progresser dans leur pratique de l'écriture. Les textes présentés abordent notamment des thèmes liés à l'amour de la patrie, à l'éducation et à l'amour.