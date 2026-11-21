Une victoire sur trois combats. Le dernier représentant de Madagascar sur les dix-neuf engagés a bouclé la participation malgache aux 18es championnats du monde de jiujitsu « gi » ou en kimono hier.

Considéré comme le meilleur combattant du pays ces dernières années, Andy Rasamy Anoharana, a été engagé dans la catégorie des professionnels titulaires de la ceinture marron chez les -77 kg. Il a été éliminé en quarts de finale. C'était sa meilleure performance après l'élimination précoce au premier tour lors de ses précédentes participations.

En quarts de finale, Andy a été écarté par le combattant du Tadjikistan, Behnam Shakidi, de la Team Alliance. Il a encore été repêché. Il a été battu par l'Italien Bernardo Gatti du Commando Group au repêchage. À son premier combat, l'équivalent des huitièmes de finale, Andy a défait l'Italien Marco Fachin du Commando Group. Andy Rasamy avait déjà remporté la médaille d'argent au Grand Slam d'Abu Dhabi l'an passé.

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Pour sa quatrième participation aux Mondiaux d'Abu Dhabi, Madagascar a néanmoins réalisé un bilan encourageant avec trois médailles d'argent. Elles ont été remportées par Nofy Chuk Hen Shun, dans la catégorie amateur GI, ceinture bleue des - 62 kg, Ando Mahasoa Ranarivelo, chez les Kids 3, ceinture grise des -42 kg, et Idealisoa Ranaivomanana, dans la catégorie féminine Kids 3, ceinture grise des -32 kg.