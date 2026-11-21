La représentante malgache au World Miss University 2026 décroche le titre Mecenat Beauty World International et figure dans le top 3 de la compétition.

Madagascar enrichit son palmarès international dans le domaine de la beauté. À l'issue de la 32e édition du World Miss University (WMU), organisée ce jeudi à Séoul, en Corée du Sud, Hendry Tsiky a remporté le titre Mecenat Beauty World International. La représentante malgache se classe ainsi parmi les trois candidates distinguées lors de cette compétition internationale.

Âgée de 23 ans, Hendry Tsiky évolue dans l'univers des concours de beauté depuis 2022, année où elle a participé à Miss Université Africa. Elle a ensuite défendu les couleurs de Madagascar à Miss Earth 2024, aux Philippines, puis à Miss Tourism International 2025, en Malaisie. Cette nouvelle consécration vient ainsi s'ajouter à son parcours sur la scène internationale.

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Réagissant à cette récompense, la jeune femme a dédié son titre à son pays et exprimé sa reconnaissance envers ceux qui l'ont soutenue tout au long de son parcours. « Cette distinction est pour Madagascar. Je suis très heureuse, car je n'ai rien lâché et je me suis battue jusqu'au bout. Je remercie infiniment toutes les personnes qui m'ont soutenue. Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui », a-t-elle confié.

À travers cette distinction, Hendry Tsiky porte une nouvelle fois les couleurs malgaches sur la scène internationale.