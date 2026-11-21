Les phases qualificatives du Prix de Khartoum du Saint Coran ont débuté samedi au centre Imam Al-Châtibi de mémorisation du Coran, dans la localité de Khartoum. Organisée par l'Association du Saint Coran en partenariat avec le Bureau de la zakat de l'État de Khartoum, cette compétition vise à encourager la mémorisation et la récitation du Coran et à promouvoir ses valeurs auprès des jeunes générations.

Le président du comité du prix dans l'État, Mohamed Zakaria Mohamed, a souligné que les épreuves se dérouleraient dans des conditions garantissant l'égalité des chances, la transparence et l'équité, afin de sélectionner les meilleurs candidats pour représenter l'État de Khartoum aux compétitions nationales.

De son côté, le secrétaire de l'Association du Saint Coran dans la localité de Khartoum, Osman Ishaq Mohamed, a mis en avant l'importance de cette initiative pour encourager les jeunes à mémoriser le Coran et à en maîtriser la récitation.

Ces phases qualificatives constituent une étape préliminaire du concours, à l'issue de laquelle seront sélectionnés les candidats appelés à représenter l'État de Khartoum aux compétitions organisées à l'échelle des États.