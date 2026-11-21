Une délégation française composée de parlementaires, d'avocats, de journalistes et de représentants de la société civile est arrivée samedi à Port-Soudan pour recueillir les témoignages de victimes de la guerre et documenter les conséquences humanitaires du conflit, en vue de transmettre ses observations aux institutions parlementaires, aux organisations de défense des droits humains et aux médias français.

La délégation prévoit également de visiter des camps de déplacés et de rencontrer différentes composantes de la société soudanaise, notamment des représentants des administrations traditionnelles, des leaders communautaires, des déplacés, des victimes, des défenseurs des droits humains et des organisations de la société civile, afin de s'informer de la situation humanitaire et des besoins des populations touchées par la guerre.