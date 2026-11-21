Addis Ababa — Le secrétaire exécutif de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), le Dr Workneh Gebeyehu, a qualifié les IGAD Media Awards de l'une des principales plateformes africaines de reconnaissance des médias.

Le secrétaire exécutif a souligné la contribution croissante des professionnels des médias dans la région pour rassembler les journalistes régionaux, amplifier les voix africaines crédibles et redéfinir les récits concernant la Grande Corne de l'Afrique.

Les IGAD Media Awards 2026 ont récompensé hier soir une vingtaine de journalistes issus des États membres, rendant ainsi hommage à des journalistes et à des conteurs exceptionnels dont le travail façonne les débats publics et transforme les récits dans l'ensemble de la Grande Corne de l'Afrique.

S'adressant à l'ENA, le Dr Workneh a déclaré que cette initiative s'était considérablement développée depuis son lancement à Djibouti il y a quatre ans, ce qui témoigne de l'extension de sa portée et de son impact à l'échelle régionale.

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« Lorsque nous avons lancé cette initiative il y a quatre ans à Djibouti, ce n'était pas comme ça. Elle n'avait pas l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. Sans craindre d'être contredit, je peux affirmer qu'il s'agit de l'un des meilleurs prix médiatiques d'Afrique », a-t-il déclaré.

Il a mis en avant deux réalisations majeures de ces prix : le renforcement des liens régionaux entre les journalistes et la reconnaissance des contributions des professionnels des médias africains dans la narration des histoires propres au continent.

« Premièrement, l'objectif est de rassembler les journalistes de la région, en réunissant sur une même plateforme des voix crédibles venues de toute la région afin qu'ils puissent partager leurs expériences. Deuxièmement, il s'agit de valoriser nos propres journalistes. Ce sont nos fils et nos filles qui doivent raconter nos histoires », a-t-il souligné.

Le Dr Workneh a déclaré que cette initiative allait dans la bonne direction, notamment en renforçant la coopération régionale entre les médias et en promouvant les points de vue africains sur les questions touchant la région.

Abordant le mandat plus large de l'IGAD, il a souligné que les défis persistants auxquels est confrontée la Corne de l'Afrique, notamment les menaces pesant sur la paix et la sécurité, le changement climatique, la sécheresse et l'insécurité alimentaire, nécessitent des réponses régionales collectives plutôt que des efforts nationaux isolés.

Créée en 1986, l'IGAD a été fondée pour relever les défis régionaux communs, et son rôle dans la coordination des efforts des États membres reste essentiel, a-t-il noté.

« Ces défis ne se limitent pas à un seul pays, et aucun pays ne peut à lui seul remporter la bataille contre les défis auxquels cette région est confrontée », a-t-il déclaré.

Il a souligné l'importance de l'IGAD en tant que plateforme régionale permettant de mettre en commun les efforts, de mobiliser des ressources, d'échanger des expériences et de partager les bonnes pratiques entre les États membres.

Tout en reconnaissant la résilience dont a fait preuve la région, il a insisté sur le fait qu'un engagement plus fort de la part des États membres restait essentiel pour surmonter les défis.

Bien que la région n'ait pas encore surmonté toutes ses difficultés, l'action collective reste la voie la plus efficace pour aller de l'avant, a-t-il ajouté.