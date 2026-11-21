La plage publique de Tamarin, fortement touchée par l'érosion côtière en avril dernier, fait désormais l'objet d'un suivi régulier. Dans une réponse parlementaire écrite à une question du député Arvin Babajee, le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, a indiqué que les mesures d'urgence entreprises ont permis de stabiliser le littoral. Une étude approfondie devrait débuter en décembre 2026 afin d'identifier des solutions durables.

Entre le 30 avril et le 4 mai, la Beach Authority et le ministère de l'Environnement ont réalisé plusieurs interventions pour freiner l'érosion. Ces travaux comprenaient le désensablement partiel de l'embouchure de la rivière, l'installation de quelque 750 tonnes de rochers et de 260 mètres de géotextiles sur environ 155 mètres de littoral, ainsi que la plantation de végétaux destinés à stabiliser le sable. Les premiers résultats sont encourageants.

Les observations effectuées fin mai à l'aide de drones ont révélé une accumulation de sable variant entre 145 et 474 millimètres. Un nouveau relevé réalisé le 26 octobre par la Beach Authority a confirmé la stabilité du rivage.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec le soutien de l'Agence française de développement (AFD), le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a également été sollicité. Dans son rapport remis le 23 juillet, cet organisme recommande notamment un suivi saisonnier du littoral et une approche de gestion adaptative.

Pour les solutions à long terme, le ministère a lancé un appel d'offres le 8 septembre. Quatre propositions ont été reçues et sont actuellement évaluées. L'étude devrait démarrer en décembre pour une durée de 12mois, sous réserve de l'aboutissement de la procédure d'attribution. Elle examinera notamment les mouvements de sédiments, les courants, les marées et les interactions avec la rivière.

Les travaux définitifs seront envisagés après cette étude, en privilégiant les solutions fondées sur la nature lorsque cela sera techniquement possible.