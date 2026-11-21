Le syndicaliste Fayzal Ally Beegun a de nouveau rencontré le ministre du Travail et des relations industrielles, Reza Uteem, jeudi, à Victoria House, à Port-Louis, avec d'anciens employés de Padco Ltd et de Star Knitwear Ltd.

Un an après une rencontre similaire, la compensation n'est toujours pas versée. Depuis leur licenciement, 22 de ces travailleurs sont décédés sans l'avoir touchée, selon le syndicaliste. Il réclame un amendement de la loi pour que les employés passent en priorité quand une entreprise fait faillite.

En novembre 2025, face au ministre, Fayzal Ally Beegun avait déclaré qu'il ne voulait pas que ceux qui avaient travaillé toute leur vie meurent avant d'avoir touché leur dû. Un an plus tard, il est revenu avec un décompte. Depuis la fermeture de Padco Ltd en août 2020, 15 anciens employés sont morts sans avoir été indemnisés. Chez Star Knitwear Ltd, où les licenciements ont commencé en janvier 2025, ils sont sept.

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À l'issue d'une rencontre de plus d'une heure, en présence des travailleurs concernés, le syndicaliste a confié : «C'est très triste quand un travailleur qui a donné 15 à 20 ans à une entreprise n'est plus là avant que sa compensation n'arrive.» Pour les familles, le combat ne s'arrête pas avec le décès. Ce sont désormais les héritiers qui courent derrière l'argent dû à leurs parents.

Si l'attente s'éternise, c'est que les travailleurs arrivent en bout de file. Quand une entreprise est placée sous receivership, ses actifs sont vendus pour rembourser les créanciers, et les employés ne se partagent que ce qui reste. Dans le cas de Star Knitwear, il risque de ne pas rester grandchose. La dette de l'entreprise s'élève à Rs 1,2 milliard. En juillet 2025, le ministre évaluait ses actifs à quelque Rs 200 millions.

La MauBank figure parmi les principaux créanciers. Fayzal Ally Beegun demande au ministre et au Prime Minister's Office d'intervenir auprès de la banque pour que les travailleurs puissent être payés. En attendant, une date est cochée : le 11 décembre. D'ici là, selon ce qu'a annoncé Reza Uteem, le Receiver Manager doit donner des nouvelles de la vente d'un bâtiment de l'entreprise à Coromandel, que la compagnie Courts pourrait racheter. C'est de cette vente que dépend la somme qui reviendra aux anciens employés, mauriciens comme étrangers. En janvier 2027, cela fera deux ans que les premiers attendent.

Chez Padco, l'argent existerait pourtant, selon le syndicaliste. En avril, il évoquait Rs 45 millions bloquées. Le ministre avait demandé à l'administrateur d'en utiliser une partie pour payer les travailleurs, mais ce dernier avait refusé, estimant que certaines procédures devaient d'abord être engagées. Plus de six ans après la fermeture, certains anciens de l'usine se sont rabattus sur des petits boulots, comme le nettoyage de toilettes.

C'est ce pouvoir que dénonce Fayzal Ally Beegun. Selon lui, quand un Receiver Manager arrive dans une entreprise, il saisit tout et met tout en vente, mais au bout du compte, ce ne sont pas les travailleurs qui en profitent. Il relève aussi un paradoxe : ces entreprises ont été soutenues par des banques, dont une où l'État est actionnaire, et par le gouvernement. Et de poursuivre : «Mais quand la compagnie déclare faillite, ce sont les travailleurs qui perdent.» Il vise également certains directeurs qui, après des années de mauvaise gestion, ferment l'usine, déclarent faillite et estiment n'avoir plus aucune responsabilité envers des employés qui leur ont donné 30 ou 40 ans.

Le syndicaliste cite aussi le cas de World Knits, placée sous administration. Plus de 500 travailleurs y attendent entre quatre et six mois de salaires impayés. Le 13 novembre, ils ont voté contre la liquidation de l'entreprise, par 374 voix sur 405, pour obtenir des garanties sur leurs salaires impayés et leurs années de service.

D'où sa demande au ministre : amender la loi pour que les droits des travailleurs soient protégés en cas de faillite et qu'ils n'aient plus à attendre des années devant l'Industrial Court. «C'est une honte pour tous les gouvernements qui se sont succédé depuis l'indépendance», lance-t-il. Une honte, insiste-t-il, de ne rien pouvoir faire pour une classe ouvrière qui travaille toute une vie pour finir sans compensation.