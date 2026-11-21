À la suite d'une plainte pour «complot» déposée par Jean Michel Lee Shim, dans laquelle son nom, celui de hauts fonctionnaires ainsi que celui de la Financial Crimes Commission (FCC) sont cités, un codéfendeur dans cette affaire, Khulwant Ubheeram dénonce la circulation de vidéos fabriquées de toutes pièces sur les réseaux sociaux.

Il affirme avoir pris connaissance, depuis le jeudi 19 novembre, de plusieurs vidéos dans lesquelles sa photo et une reproduction artificielle de sa voix, obtenue par clonage, auraient été utilisées pour diffuser de fausses informations. Il soutient que ces contenus seraient entièrement fabriqués et ne reflètent ni ses déclarations ni ses opinions. Il estime qu'ils portent gravement atteinte à sa réputation et à son intégrité personnelle.

Selon les informations dont il dit disposer, les personnes impliquées dans la production de ces vidéos pourraient être liées à celles responsables de la manipulation antérieure d'un enregistrement audio mettant en cause un entraîneur de chevaux et Jean Michel Lee Shim. Il souhaite que les autorités enquêtent sur cette éventuelle connexion.

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Le plaignant dit également craindre la diffusion d'autres enregistrements fabriqués à l'approche de l'audience consacrée à la demande de révision judiciaire de Jean Michel Lee Shim. Ces éventuelles publications auraient, selon lui, pour objectif d'influencer l'opinion publique et de le discréditer dans le cadre de cette procédure, dans laquelle il figure comme co-défendeur.

Face à ces développements, il indique avoir officiellement rapporté l'affaire au poste de police de Curepipe, ainsi qu'à la Cybercrime Unit. Il demande aux autorités de faire toute la lumière sur l'origine et la diffusion de ces enregistrements et de prendre les mesures appropriées contre les personnes responsables.