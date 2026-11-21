interview

Quels enjeux, quelles opportunités et quelles perspectives pour les relations économiques entre l'Afrique et les États-Unis ? À l'approche de l'U.S.-Africa Business Summit, durant sa tenue et au-delà, l'express donne la parole à des personnalités et à des acteurs clés pour décrypter les défis du partenariat entre l'Afrique et les États-Unis et les perspectives qu'il ouvre, notamment pour Maurice.

Maurice accueillera le U.S.-Africa Business Summit. Quelles retombées économiques concrètes le pays peut-il espérer de cet événement, notamment en matière d'investissements américains ?

Un sommet ne crée pas l'investissement. Il crée les conditions de l'investissement. Pendant quatre jours, Maurice aura face à elle des décideurs américains et africains dont beaucoup ne connaissent le pays que de réputation. Les retombées immédiates, pour l'hôtellerie, le transport et les services, sont réelles mais ponctuelles. L'enjeu est ailleurs.

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Maurice peut entrer dans la liste restreinte des juridictions que les investisseurs américains et africains considèrent pour opérer en Afrique. Ce sommet doit nous permettre de présenter, de façon claire et convaincante, une stratégie nationale : faire de Maurice le centre de services de l'Afrique subsaharienne. Services financiers, médicaux, éducatifs, logistiques, sièges régionaux : c'est depuis Maurice qu'un investisseur américain ou africain doit pouvoir structurer, financer et piloter ses opérations sur le continent. Cette ambition nationale n'est pas nouvelle. Nous avons les bases et les atouts pour convaincre. Il faut maintenant savoir nous vendre et accélérer notre passage de l'intention aux actes. Les investissements concrets se mesureront dans les 12 à 24 mois qui suivent. Ils dépendront autant de la qualité de notre suivi que de celle de notre accueil.

Selon vous, quels secteurs de l'économie mauricienne présentent le plus fort potentiel pour attirer les investisseurs américains, et quels obstacles doivent encore être surmontés ?

Le plus fort potentiel se trouve dans les services à haute valeur ajoutée, tournés vers la région. Les services financiers d'abord, parce que Maurice sait structurer des investissements vers le continent. L'énergie et la technologie ensuite : transition énergétique, infrastructures numériques, centres de données. Les besoins africains sont considérables et les entreprises américaines ont des solutions. La logistique, car aucun investissement ne tient sans chaînes d'approvisionnement fiables. Les sièges régionaux qui recherchent stabilité, compétences et qualité de vie. J'y ajoute l'hôtellerie haut de gamme, où le savoir-faire mauricien s'exporte déjà, et la finance durable, que nous pratiquons à ER Group avec les premières obligations liées à la durabilité du groupe, émises cette année par Oficea et Ascencia dans le cadre de notre Sustainable Finance Framework.

Les obstacles sont connus. La connectivité aérienne avec les États-Unis reste limitée. Les délais administratifs, pour les permis de travail comme pour les autorisations de projets, peuvent peser sur un investisseur qui compare plusieurs pays. La disponibilité des compétences devient aussi une contrainte réelle. Ce ne sont pas des faiblesses structurelles. Ce sont des chantiers d'exécution.

ER Group compte-t-il profiter de ce sommet pour nouer de nouveaux partenariats avec des entreprises américaines ou africaines ? Des projets ou des discussions sont-ils déjà envisagés ?

Oui, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ER Group s'est engagé comme Diamond Sponsor du sommet. Nous y venons avec plusieurs de nos filiales, notamment dans l'immobilier, l'hôtellerie et la finance, et avec des objectifs précis. Nous cherchons des partenaires capables d'investir à nos côtés dans les métiers que nous maîtrisons. Rogers Capital, par exemple, accompagne déjà des investisseurs internationaux dans la structuration de leurs investissements en Afrique, dont certains qui participent au sommet de décembre. Notre fonds de co-investissement africain d'un milliard de roupies, constitué avec des partenaires en capital, a été conçu pour ce type d'association.

Des discussions existent, avec des interlocuteurs américains comme africains. Il serait prématuré d'en dire davantage tant qu'elles n'ont pas abouti. Notre projet bancaire avec FMBcapital Holdings montre d'ailleurs que les alliances avec des groupes africains font déjà partie de notre manière de travailler.

ER Group ambitionne de réaliser 30 % de son chiffre d'affaires hors de Maurice d'ici 2035. Comment ce sommet pourrait-il contribuer à accélérer sa stratégie de développement sur le continent africain ?

Notre développement régional est déjà engagé. Velogic réalise environ la moitié de son profit hors de Maurice, ER Aviation opère dans huit territoires, Beachcomber est présent aux Seychelles et au Maroc et finalise l'acquisition d'un hôtel cinq étoiles à Zanzibar. Nous avons ouvert une représentation à Nairobi cette année.

Comme le pays avec son ambition de centre de services, nous avons affiché la nôtre : devenir un groupe régional basé à Maurice. Il nous reste, à nous aussi, à la traduire dans les faits avec un objectif d'atteindre 30 % de notre chiffre d'affaires hors de Maurice d'ici 2035. Le sommet peut accélérer notre accès à des capitaux de long terme et des partenaires stratégiques, et nous mettre en contact direct avec des gouvernements africains réunis au même endroit.

Maurice possède plusieurs atouts pour servir de passerelle entre les États-Unis et l'Afrique. Le pays est-il aujourd'hui suffisamment compétitif pour jouer ce rôle face à des économies comme le Kenya, le Rwanda ou l'Afrique du Sud ?

Sur certains critères, oui. Sur d'autres, pas encore. Le Kenya a la taille et reste le centre économique de l'Afrique de l'Est : c'est pour cette raison que nous y avons installé notre représentation. Le Rwanda impressionne par sa rapidité d'exécution. L'Afrique du Sud a la profondeur de ses marchés et de son industrie.

Maurice réunit ce que peu de pays combinent : stabilité politique, État de droit, système juridique hybride, centre financier reconnu, réseau de traités, appartenance à la SADC, au COMESA et à la Zone de libre-échange continentale africaine, bilinguisme et qualité de vie. Ce sont précisément les atouts d'un centre de services. En revanche, cette stratégie de devenir un centre de services ne s'est pas toujours accompagnée des décisions et des investissements nécessaires, ou ceux-ci n'ont pas été maintenus avec l'envergure et la constance requises. Notre positionnement n'est pas d'être la porte d'entrée unique de l'Afrique. C'est d'être la plateforme de confiance depuis laquelle on structure, on finance et on pilote des opérations qui se déploient ailleurs sur le continent.

Quelles réformes le gouvernement mauricien devrait-il engager en priorité pour transformer les contacts établis lors du sommet en investissements concrets et durables ?

Le gouvernement s'est fortement investi pour accueillir ce sommet et portera l'agenda qui en découlera. L'ensemble des opérateurs mauriciens, publics comme privés, devra assumer les choix qu'impose notre stratégie de centre de services, même lorsqu'ils sont exigeants.

Sur le plan fiscal, cela suppose un cadre compétitif et surtout stable, car un investisseur de long terme a besoin de savoir que les règles ne changeront pas en cours de route. Sur le plan social, cela suppose d'accueillir plus facilement les compétences qui nous manquent, tout en adaptant notre système de formation pour que les jeunes Mauriciens occupent les emplois créés. Sur le plan administratif, il faut des procédures rapides et prévisibles, et un suivi structuré où chaque marque d'intérêt a un interlocuteur identifié et un calendrier. Enfin, la réputation de notre centre financier se gagne par la rigueur : les exigences de transparence et de conformité augmentent, et c'est sur ce terrain que se joue la confiance des investisseurs.

Comment s'assurer que les partenariats économiques issus du sommet bénéficient directement aux entreprises mauriciennes, notamment aux PME, et contribuent à créer des emplois qualifiés pour les jeunes ?

Cela ne se fera pas automatiquement. Les grands groupes ont ici une responsabilité. Quand nous nous développons dans la région, nous entraînons avec nous des fournisseurs, des prestataires et des compétences mauriciennes. Pour les PME, il faut des passerelles concrètes : accès aux chaînes d'approvisionnement des grands projets, accompagnement à l'export, financement adapté.

Aussi, un centre de services crée, par nature, des emplois qualifiés : finance, droit, santé, enseignement, technologie, gestion de projets. Pour chaque siège régional installé ici, ce sont des postes pour de jeunes Mauriciens qui n'ont plus besoin de partir pour faire une carrière internationale.

Au-delà de la visibilité internationale que cet événement offrira à Maurice, quels résultats précis faudrait-il obtenir pour pouvoir affirmer, dans un an, que l'U.S.-Africa Business Summit a été un véritable succès pour l'économie mauricienne ?

La visibilité n'est pas un résultat. Dans un an, je regarderais des indicateurs concrets tels que le nombre de projets américains et africains financés à Maurice ou structurés depuis Maurice vers l'Afrique, le nombre d'entreprises qui ont installé ici des fonctions régionales, les contrats remportés sur le continent par des entreprises mauriciennes, et l'existence d'un dispositif de suivi qui fonctionne au-delà de l'événement.

Si, dans les semaines et mois qui viennent, nous pouvons citer des projets financés, des emplois créés et des partenariats opérationnels, le sommet aura été un succès. Notre responsabilité collective, secteurs public et privé, est de faire en sorte que ce soit le cas.