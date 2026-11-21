Dakar — La mission diplomatique omanaise à Dakar et le ministère des Affaires étrangères sénégalais ont exprimé le souhait d'aller au-delà de l'amitié diplomatique pour bâtir un partenariat économique concret, a appris l'APS.

"La nouvelle dynamique que veulent imposer nos deux gouvernements témoigne du souhait d'aller au-delà de l'existent pour bâtir un partenariat économique et commercial fécond et ambitieux, et l'ouvrir à des secteurs stratégiques à la dimension des enjeux de coopération sur les questions bilatérales et multilatérales", a soutenu Cheikh Oumar Ba sénégalais, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage.

M. Ba représentait, vendredi soir, le ministère des Affaires étrangères, à l'occasion de la Journée nationale du Sultanat d'Oman.

Après avoir rappelé "les liens d'amitié" et les efforts en faveur des relations culturelles et religieuses, l'ambassadeur omanais Rashid Ali Al-Badi a jugé "souhaitable d'augmenter les échanges commerciaux, la coopération économique et les investissements", dans le cadre des visions "Oman 2040" et "Sénégal 2050".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les deux diplomaties ont décrit des moyens concrets. Oman a exprimé le souhait d'intensifier les visites de délégations officielles et des opérateurs économiques, a déclaré M. Al-Badi. Le Sénégal, de son côté, a déjà envoyé à Oman des représentants de ministères sectoriels, de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX SA) et de chambres consulaires pour des missions de prospection.

Le ministre Cheikh Oumar Ba a indiqué vouloir "réitérer l'engagement du gouvernement du Sénégal à promouvoir les investissements omanais", citant parmi les secteurs porteurs le numérique et l'intelligence artificielle, le pétrole, l'énergie et les mines, l'agriculture, l'industrie et le commerce.

Il a salué les efforts d'Oman pour faciliter l'accès à son marché des produits sénégalais, notamment agricoles et halieutiques, "perçus comme un signal positif donné aux entreprises sénégalaises".

L'accord sur les services aériens, signé à Mascate, la capitale d'Oman, le 21 juin 2023, doit, selon M. Ba, contribuer, dès sa mise en oeuvre, au renforcement de l'axe Dakar-Mascate et faciliter "la circulation des biens et des personnes".

Un cadre politique en préparation

Les deux ministres ont évoqué un projet de mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères sur les consultations politiques. "Les deux pays s'orientent vers l'adoption" de ce texte, a indiqué M. Al-Badi. Pour M. Ba, il offrira un cadre pour "un suivi efficace, mais également régulier des dossiers de coopération".

Les relations diplomatiques remontent à 1978, avec l'ouverture de l'ambassade du Sénégal à Mascate en 2006, puis de celle d'Oman à Dakar en 2008.

Plusieurs échanges récents nourrissent cette dynamique : la participation du secrétaire d'État omanais aux Affaires politiques, Khalifa bin Ali Al-Harthi, au Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, où il a rencontré le ministre Cheikh Niang, l'invitation faite à Oman de participer à la 34e FIDAK et la présence omanaise aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

Sur le plan international, le ministre Cheikh Oumar Ba a exprimé "la solidarité et l'adhésion du Sénégal aux initiatives et aux efforts de médiation conduite par la diplomatie omanaise", face au conflit majeur au Moyen-Orient. Il a plaidé pour le règlement pacifique des différends dans le respect du droit international.

L'ambassadeur Al-Badi a défendu la même approche, estimant que "le dialogue constitue une voie pour instaurer la confiance et dissiper les différends".

Il a aussi rappelé le lancement, le 11 juin 2026 à New York, du "Plan d'action de Mascate" contre les discours de haine et l'incitation aux atrocités.