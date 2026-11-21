La Conférence de Dakar sur le processus régional de coopération en matière de migrations (18-20 novembre) a identifié sept axes prioritaires de coopération entre les pays d'Afrique de l'Ouest, portant notamment sur le partage des données migratoires, la protection des migrants, la mobilité professionnelle et la mobilisation des diasporas.

Ces orientations, présentées dans la déclaration issue des travaux, visent à "renforcer la coordination entre les États et à favoriser une gestion concertée des enjeux migratoires dans la région", indique la déclaration de Dakar.

Le premier axe concerne l'amélioration de la qualité et de la comparabilité des données migratoires, ainsi que le développement d'échanges d'informations entre les pays, dans le respect des garanties nécessaires.

La déclaration de Dakar souligne que les expériences du Nigéria, du Mali, de la Mauritanie, de la Guinée et du Togo ont notamment été relevées dans ce domaine, en particulier en matière de gestion des frontières, de biométrie et de déploiement du système MIDAS (Migration Information and Data Analysis System).

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La coopération transfrontalière, consulaire et judiciaire constitue le deuxième axe identifié. Il s'agit de "mieux articuler les dispositifs existants et de renforcer la coordination entre les autorités compétentes pour améliorer la gestion des mouvements migratoires".

Le texte met également l'accent sur le renforcement des mécanismes d'orientation et de protection des migrants, notamment à travers une meilleure articulation entre les dispositifs nationaux de référencement et les services chargés de leur prise en charge.

Les expériences du Sénégal, de la Gambie, du Mali et de la Mauritanie ont été évoquées à cet égard, notamment dans les domaines de la lutte contre la traite des personnes et de l'assistance aux migrants secourus en mer.

La promotion de la mobilité professionnelle et la protection sociale constituent un autre axe de coopération. Les échanges devraient porter sur les services de l'emploi, le recrutement équitable, la reconnaissance des qualifications professionnelles et la portabilité des droits sociaux.

La déclaration invite également les États à examiner les possibilités de mobilisation des compétences, des réseaux et des investissements des diasporas pour accompagner les priorités nationales et soutenir les communautés vulnérables.

Par ailleurs, les participants ont souligné l'importance de prendre en compte les effets des changements climatiques et de la dégradation de l'environnement dans les politiques migratoires, "lorsque les priorités nationales et les données disponibles le justifient".

Les rapports de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et de la Sierra Leone ont notamment apporté des éléments de réflexion sur cette problématique transversale.

Au-delà de ces sept axes de coopération dégagés à l'issue de la Conférence de Dakar, la déclaration de Dakar identifie plusieurs questions nécessitant des approfondissements, notamment "les garanties encadrant le partage des données migratoires, l'articulation du processus avec les cadres régionaux existants et la clarification de son périmètre géographique, en particulier au regard des interrogations soulevées par le Mali concernant l'Alliance des États du Sahel (AES)".

La question du financement de la coopération régionale a également été abordée, avec notamment une proposition de la Mauritanie portant sur la création d'un fonds régional destiné à soutenir les services sociaux des pays de transit de la Route atlantique.