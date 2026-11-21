Dakar — Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a approuvé la création de la Coupe d'Afrique des nations féminine des moins de 17 ans, rapporte le site officielle de l'instance africaine de football.

Selon Cafonline, cette nouvelle compétition offrira davantage d'opportunités aux jeunes footballeuses africaines de se mesurer au niveau international, d'acquérir une expérience précieuse et de développer leur potentiel.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a présidé, vendredi à Abuja, au Nigeria, le Comité exécutif de l'instance africaine de football.

Le Comité exécutif a également approuvé l'ouverture du processus de candidature à destination des associations membres souhaitant accueillir la première édition de cette compétition, indique la source.

Les associations membres de la CAF intéressées disposeront d'un délai de trois semaines pour soumettre leur dossier de candidature au Secrétariat de la Confédération, signale Cafonline.

La compétition se déroulera en mars et avril 2028, tandis que les éliminatoires devraient débuter en avril 2027, ajoute la même source.