Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, samedi, un bénéfice net de 31,2 millions de dollars (plus de 18 milliards FCFA) pour l'année 2026, soulignant une progression de plus de 200 % de ses revenus totaux.

" Aujourd'hui, la CAF affiche un bénéfice net de 31,2 millions de dollars. Ses revenus totaux ont atteint 284 millions de dollars (plus de 169 milliards FCFA), soit une progression de plus de 200 %", écrit Cafonline, le site de Confédération.

La CAF a annoncé ses états financiers annuels 2026 à Abuja, au Nigeria, à l'occasion de sa 48e Assemblée générale ordinaire (AGO).

Les réserves de la CAF se sont également considérablement améliorées, passant d'un déficit de 16,8 millions de dollars à un solde positif de 14,4 millions de dollars, indique la source.

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Par ailleurs, l'organisation mentionne que sa trésorerie s'élevait à 118,8 millions de dollars (plus de 70 milliards FCFA) à la clôture de l'exercice financier en juin 2026.

Au-delà de cette amélioration de sa situation financière à la fin de l'exercice 2026, la CAF a également considérablement accru son soutien financier aux associations membres, aux unions zonales, aux clubs et aux compétitions.

" Depuis 2021, le soutien financier annuel accordé à chaque association membre a augmenté de 250 %, passant de 200 000 dollars à 700 000 dollars. Cette dernière augmentation est entrée en vigueur en juillet 2026. Cette progression permet à la CAF d'atteindre 70 % de son objectif, qui consiste à allouer annuellement 1 million de dollars à chacune de ses associations membres", ajoute Cafonline.

Ce soutien financier supplémentaire vise à renforcer les programmes de développement du football, à améliorer la gouvernance et l'administration et à multiplier les opportunités en faveur du football des jeunes et du football féminin sur l'ensemble du continent, poursuit la même source.

Elle relève que la CAF a également augmenté de 80 % son allocation financière annuelle à chacune de ses six unions zonales, passant de 500 000 dollars en 2021 à 900 000 dollars en 2026.