Le Cap-Vert compte saisir l'occasion de son statut de capitale africaine de la culture en 2028 pour réaffirmer sa culture a estimé son ministre de la Culture, des Industries créatrices, de la Jeunesse et des Sports, Antonio Auguste Sequiera Duarte.

"Le Cap-Vert, capitale africaine de la culture, sera l'occasion de l'affirmation de la culture cap-verdienne, mais aussi une plateforme pour la culture africaine en générale. La diaspora cap-verdienne dans le monde, aux Caraïbes, au Brésil, seront tous associés", a déclaré M. Duarte, invité à la 16e Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (du 19 novembre au 19 décembre).

Il participait à un panel sur "Capitale africaine de la culture" consacré aux industries culturelles et créatives, organisé, vendredi, au Musée des civilisations noires, en présence de plusieurs ministres de la culture de la sous-région, dont ceux du Mali, de la Gambie et du Sénégal.

Selon Antonio Auguste Sequiera Duarte, le Cap-Vert se prépare pour créer l'équipe qui va gérer le programme des évènements durant l'année.

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Il fait savoir que le lancement de cet évènement est fait durant la biennale de Dakar et que le 23 novembre prochain, une grande conférence qui sera présidée par le Premier ministre cap-verdien se tiendra à Praia pour présenter au peuple cet évènement.

Après Rabat (Maroc) en 2023, Praia sera la deuxième ville capitale africaine de la culture en 2028.

Cette initiative est portée par Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLU Afrique) et instituée lors du sommet "Africités de 2018" à Marrakech.

Le programme des Capitales africaines de la culture vise à faire du secteur le quatrième pilier du développement durable et offre, sur deux ans, une vitrine internationale à la créativité africaine ainsi qu'un cadre de réflexion sur le rôle des industries culturelles dans la création de richesses et d'emplois, expliquent les organisateurs sur une note.