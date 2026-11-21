Ziguinchor — Le Casa Sport et Essamay FC, deux clubs de la région de Ziguinchor (sud) vont s'affronter, ce dimanche, à l'occasion de la sixième journée du championnat national de football de Ligue 1 pour la première fois dans l'élite du football sénégalais.

Le Casa Sport qui reçoit son rival réalise des débuts difficiles en championnat avec seulement trois points et quatorzième au classement.

Après cinq journées, le club présidé par Seydou Sané n'a toujours pas signé la moindre victoire, concédant trois nuls et une défaite, à domicile, lors de la deuxième journée, après avoir partagé les points en ouverture du championnat face aux HLM de Dakar (2-2).

Son adversaire de dimanche, Essamay, qui dispute sa première saison en Ligue 1, compte, de son côté, cinq points, soit deux de plus que les verts.

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Essamay, après avoir débuté la saison avec une défaite à domicile contre Diambars de Saly, lors de la première journée, a enchaîné avec deux nuls et une défaite, avant de signer sa première victoire, lors de la cinquième journée devant Guédiawaye (2-1).

Avec cinq points, les joueurs de Guèye Fall se classent à la onzième place.