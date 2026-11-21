Le ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, Constant-Serge Bounda, a pris part, le 20 novembre, à Oslo en Norvège à la 23e Réunion des ministres des Affaires étrangères africains et nordiques. Une rencontre consacrée au renforcement de la coopération entre les deux régions, dans un contexte international marqué par de profondes recompositions géopolitiques.

La capitale norvégienne a accueilli, le 20 novembre, les travaux de la 23e Réunion des ministres des Affaires étrangères africains et nordiques, placée sous l'égide de la Norvège. Cette rencontre de haut niveau a permis aux participants d'échanger sur les priorités communes de développement, la coordination des positions sur les grandes questions internationales ainsi que la nécessité de promouvoir un multilatéralisme plus inclusif.

Prenant part à ces assises, le chef de la diplomatie congolaise a porté la voix de la République du Congo, conformément aux orientations du président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Face aux mutations de l'ordre international, il a notamment défendu l'importance d'un rapprochement accru entre les pays africains et nordiques, fondé sur la convergence des intérêts et la recherche de partenariats mutuellement bénéfiques.

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Intervenant à la table ronde consacrée au thème « Défis mondiaux, intérêts communs : perspectives africaines et nordiques sur la coopération multilatérale », Constant-Serge Bounda a invité les participants à dresser un bilan approfondi des vingt-trois années de coopération entre les deux régions. Il a estimé nécessaire d'évaluer les projets structurants financés, les résultats obtenus ainsi que les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des engagements communs.

Pour le ministre congolais, le renouvellement de ce partenariat doit désormais s'appuyer sur une feuille de route précise, assortie d'objectifs clairement définis. Il a également plaidé pour que la coopération afro-nordique franchisse une nouvelle étape et soit élevée au rang de partenariat stratégique, permettant à l'Afrique de prendre toute sa place dans la définition des réponses aux défis mondiaux.

En marge de la réunion, le ministre a eu un entretien avec son homologue norvégien chargé du Développement international, Åsmund Grøver Aukrust. Les échanges ont notamment porté sur les perspectives d'investissement en République du Congo. À cette occasion, Constant-Serge Bounda a présenté plusieurs projets et infrastructures susceptibles d'intéresser les investisseurs norvégiens, parmi lesquels le port en eau profonde de Pointe-Noire, les zones économiques spéciales, la route nationale n°1 ainsi que la position géographique de la République du Congo comme plateforme de transit en Afrique centrale.

Le renforcement des relations bilatérales a également été au centre de l'entretien avec la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen. Les deux personnalités ont évoqué les grands enjeux internationaux ainsi que les possibilités d'intensification de la coopération entre Brazzaville et Helsinki, particulièrement dans les domaines du commerce et de l'investissement.

Les deux parties ont exprimé leur volonté de promouvoir des partenariats profitables à leurs pays respectifs. Le ministre congolais a souligné la nécessité de donner un nouvel élan à cette relation bilatérale, dans le respect de la vision diplomatique du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, et au bénéfice des deux peuples.

Au-delà des enjeux diplomatiques et économiques, ce déplacement a revêtu une dimension particulière pour Constant-Serge Bounda. Les travaux de la réunion se sont déroulés à l'hôtel de ville d'Oslo, le Rådhuset, lieu emblématique associé à la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix. Le ministre y a évoqué deux personnalités avec lesquelles il a entretenu des relations professionnelles : Wangari Maathai, avec qui il a collaboré dans le cadre des initiatives relatives aux écosystèmes forestiers du bassin du Congo, et Navi Pillay, avec laquelle il a travaillé sur les questions de justice pénale internationale.

Avant de quitter la capitale norvégienne, le chef de la diplomatie congolaise a rencontré des membres de la diaspora congolaise établis en Scandinavie. Cette rencontre a permis d'échanger sur leur contribution au développement national et sur la place des Congolais de l'étranger dans la dynamique de construction du pays. Saluant leur engagement patriotique et leur volonté de participer davantage au développement de la République du Congo, Constant-Serge Bounda les a encouragés à maintenir leur mobilisation au service de la nation.

À Oslo, le déplacement du ministre aura ainsi été marqué par trois priorités : consolider les relations diplomatiques, promouvoir les opportunités économiques du Congo et renforcer les liens avec les compatriotes établis à l'étranger.