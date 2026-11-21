A l'initiative de l'association CEVTE, présidée par Bertrand Moukolo Gomo, plusieurs Congolais ont participé, la semaine dernière, à une excursion touristique consacrée aux grottes de Nkila Ntari, dans le département de la Bouenza.

Les participants ont apprécié la richesse culturelle et naturelle qu'offre ce site. Au-delà de la découverte géologique et historique, cette sortie met en lumière un véritable levier pour le tourisme intérieur. Ils estiment que ce site, qui est doté d'un potentiel touristique et économique considérable, reste encore méconnu. Ils pensent qu'il pourrait, grâce à des aménagements adaptés et une promotion ambitieuse, attirer de nombreux visiteurs nationaux et internationaux tout en stimulant l'économie locale. À travers cette démarche, le CEVTE entend encourager les Congolais à explorer et valoriser les richesses de leur propre territoire.

Situé à environ 800 mètres du village éponyme, à mi-chemin entre Mouyondzi et Bouansa, ce réseau souterrain calcaire d'environ 1,5 kilomètre s'ouvre à travers deux accès, dont une large galerie d'une vingtaine de mètres de diamètre et la salle Mantoumbou. Au-delà de ses concrétions et de son eau souterraine, le site conserve des peintures rupestres rares dans le sud du pays et a autrefois servi de refuge aux populations lors de la traite négrière et de la période coloniale.