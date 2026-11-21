Le Fonds mondial pour la nature (WWF) a signé, le 20 novembre, à Brazzaville deux accords de collaboration avec le Réseau national des peuples autochtones du Congo (Rénapac) et le Cercle des droits de l'homme et de développement (CDHD). Ce partenariat vise à renforcer la participation des communautés locales et autochtones à la gestion du massif de Messok-Dja (Sangha), tout en veillant au respect de leurs droits et à l'amélioration de leurs conditions de vie.

La conservation de la biodiversité ne saurait se faire au détriment des populations qui vivent depuis des générations au contact des ressources forestières. C'est autour de cette exigence que s'inscrit le partenariat conclu entre la directrice du WWF Congo, Zelo Karine Abibi, le coordonnateur national du Rénapac, Guy Fabrice Ngoma, et celui du CDHD, Rock Eloge Nzobo, dans le cadre du programme People Powering Biodiversity (PPB), une initiative mondiale de trois ans soutenue par le WWF et pilotée par les peuples autochtones et les communautés locales.

Les parties prenantes entendent promouvoir une approche participative de la conservation du massif de Messok-Dja, situé dans le département de la Sangha, au sein de l'espace Tridom, et directement lié au Parc national d'Odzala-Kokoua. Le dispositif prévoit notamment l'implication des populations riveraines dans les activités de conservation, le recrutement de la main-d'oeuvre locale, la reconnaissance des droits des communautés ainsi que des actions en faveur de l'éducation et de l'amélioration de leurs conditions de vie.

Pour la directrice du WWF Congo, Zelo Karine Abibi, cette collaboration marque une évolution dans la manière de concevoir les politiques de conservation. Elle estime que les populations autochtones et les communautés locales, en tant que premières concernées par la gestion de leurs territoires, doivent être associées dès la conception des projets et non simplement consultées à leur terme. Leur connaissance des écosystèmes, leurs savoirs et leurs savoir-faire constituent, selon elle, des ressources essentielles à la réussite des initiatives de préservation de la biodiversité.

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Le choix du Rénapac et du CDHD répond à cette volonté de rapprocher les acteurs de la conservation des communautés bénéficiaires. Le premier devra notamment contribuer à faire entendre les priorités des peuples autochtones et à valoriser leur participation aux actions menées sur le terrain. Son coordonnateur national, Guy Fabrice Ngoma, a salué la conclusion de cet accord, qu'il considère comme une opportunité de renforcer les capacités de son organisation. Il a également attiré l'attention sur la nécessité d'un accompagnement organisationnel, notamment pour la réhabilitation du siège du réseau, dont l'état de dégradation constitue une préoccupation.

Sur le terrain, le Renapac prévoit de participer à la mise en oeuvre d'un projet de paiements pour services environnementaux, en partenariat avec le WWF, dans les districts de Sembé, Ngbala et Souanké, dans la Sangha. Son lancement officiel est annoncé pour janvier prochain. Parmi les activités envisagées figurent notamment le développement de champs de cacao et des mécanismes de soutien financier aux populations, avec des paiements effectués par mobile money. Cette démarche entend apporter des alternatives économiques aux communautés dont les moyens de subsistance reposent largement sur la cueillette, la chasse et l'exploitation des ressources forestières, désormais soumises à des restrictions dans les espaces protégés.

De son côté, le CDHD entend inscrire son intervention dans la défense des droits humains et la prévention des conflits entre les populations riveraines et les gestionnaires des aires protégées. Son coordonnateur national, Rock Eloge Nzobo, a indiqué que son organisation mènera des activités de sensibilisation aux droits et aux devoirs des communautés, mais également des actions de suivi, d'enquête et de médiation afin de prévenir et de résoudre les éventuelles tensions. Il a notamment relevé trois défis : les conflits homme-faune, les restrictions d'accès aux ressources naturelles et la faible participation des communautés aux retombées économiques de la conservation.